(Özel Haber) 78 yaşındaki adam ölüp ölüp dirildi

Zonguldak’ta iki kez kalp krizi geçirerek ölen yaşlı adam elektro şok sayesinde yeniden canlandırıldı. Kalp riskine rağmen bu kezde mesane kanseri olduğu tespit edilen 78 yaşındaki Lütfi Çoban, BEÜ Hastanesi’nde doktorların başarılı geçen ameliyatı sonrasında taburcu oldu. Eşinin koluna giren yaşlı adam hastane sonrası evinin yolunu tuttu.

Zonguldak’ın Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesinde yaşayan 78 yaşındaki Lütfi Çoban geçen yılın Eylül ayında kalp krizi geçirdi. Kriz sonrasında kalbi duran yaşlı adam elektro şok ile yeniden hayata döndürüldü. Babasının rahatsızlığı nedeniyle Ankara’daki bir hastaneye giden Yunus Çoban, by-pass ameliyatı yapılması için doktorlar ile görüştü. Ancak bu sırada Lütfi Çoban’ın ikinci kez kalbi durdu. İkinci kez elektro şok ile yeniden canlandırılan Lütfi Çoban’a kalp dokusunun özelliğini kaybetmesi nedeniyle by-pass ameliyatı yapılamadı.

Tetkiklerde mesanesinde beş adet tümör tespit edilen Lütfi Çoban, Ankara’daki doktorların riskli olması nedeniyle ameliyatı kabul etmemesi üzerine Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi’ne başvurdu. BEÜ Hastanesi Üroloji Bölümü’ne başvuran hasta, yapılan başarılı operasyonun ardından yeniden hayata tutundu.



“Babam iki kez kalp krizi geçirip öldü”

Babasının kalp krizi neticesinde iki kez hayatını kaybettiğini ve elektro şok sayesinde yeniden canlandırıldığını anlatan Yunus Çoban, riske rağmen başarılı bir ameliyat geçiren BEÜ Hastanesi doktorlarına teşekkür etti.

Yaşanan süreci anlatan Yunus Çoban, şöyle “Babam kalp krizi geçirdi. Kalp krizi neticesinde iki sefer kalbi öldü. Elektro şok yapıldı. Ankara’ya getirdik. Ankara’da by-pass ameliyatı yapılması gerektiğini söylediler. Ancak kalbinin yüzde 60 doku özelliğini kaybettiğinden dolayı by-pass ameliyatının yapılamayacağı bize ifade edildi. Ancak kalp pili takıldı. Uzun süre yoğun bakımdan sonra kendisinde mesane tümörü tespit edildi. Ankara’daki ameliyatından kalp pili operasyonundan sonra Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’ne mesane operasyonunu gerçekleştirmek üzere Prof. Dr. Aydın Mungan hocamıza geldik. Kendisine de teşekkür ediyoruz. Zonguldak için bir fırsattır. Başarılı bir ameliyat geçirdi” diye konuştu.



“İki defa ölmüşüm haberim yok”

Gününün büyük bir çoğunluğunu evinin altındaki işyerinde geçiren 78 yaşındaki Lütfi Çoban ise kendisini yeniden hayata döndüren doktorlarına teşekkür etti. Çoban, “Ben herhalde iki defa ölmüşüm. Haberim yok. Hiç kendimde değildim. Allah razı olsun hocalarımdan beni sağlığıma kavuşturdular. Yeniden hayata döndürdüler. Sabah 06.30’da kalkarım. Benim evimin altında bir dükkanım var. Oraya inerim akşama kadar oralarda dolaşırım. Hiçbir bir sıkıntım yok. Allah razı olsun” diye ifade etti.



“Ameliyat için 30 dakika süre verdiler 15 dakikada tamamladık”

Üç yıl önce beyin kanaması geçiren Lütfi Çoban’ın iki kez kalbinin durması ve yeniden canlandırılması sürecini anlatan Prof. Dr. Aydın Mungan, tedavi sürecinde mesanede tümör tespit edilince durumun daha da hassaslaştığını anlattı.

Ameliyat için kendilerine 30 dakikalık verilen sürenin 15. dakikasında tümörleri başarıyla çıkarttıklarını ifade eden Mungan, süreci şöyle anlattı:

"Hastamız yaklaşık 3 yıl kadar önce beyin kanaması geçirmiş. Daha sonra kan sulandırıcı ilaçlar kullanıyordu. Geçen yıl Eylül ayında geçirdiği kalp krizi sonrasında kalbi durmuş. Tekrar canlandırılmıştı. Ancak ikinci bir atak sonrasında kalp ikince kere durmuş ve tekrar hasta canlandırılarak yoğun bakımda tutulmuş. Yapılan tüm kardiyak girişimler ve ameliyatlara rağmen kalp istenilen bir noktaya gelmediği dönemde mesanede kanser saptandı. 5 tane tümör vardı. Ve bu durumdan dolayı Ankara’da ameliyat etmek istememişler. Hastayı götürdükleri doktorlar da ameliyat etmemişler. Bunun üzerine hasta bana geldi. Ankara’daki doktoru ile görüştüm. Kalbin ileri derecede zayıf olduğunu ve normal zamanda bile her an her türlü riskin olduğunu ve böyle bir ameliyat yapacaksak da ancak 30 dakika gibi bir süre içerisinde bu beş tümörü çıkartmamız gerektiğini söyledi. Bu noktada sadece benim değil ekipmanlarıyla teknik ve bilgi desteği ile anestezi meslektaşlarımın da görüşünü almak durumundaydım. Ve görüşmeler sonucunda bilgi ve teknik desteklerle bu ameliyatı yapabileceğimiz konusunda kanaat getirince hastamızı ameliyata aldık. Ameliyat sırasında da hakikaten kalpte bir takım sorunlar çıktı. Ama buna rağmen bize verilen 30 dakikalık sürenin 15 dakikasında bu beş tümörü çıkarttık. Hastanın kanamaları durdu. Ve hasta sağlığına kavuştu. Ulusal ve uluslararası düzeylerin çok üzerinde ameliyatları burada yapabiliyoruz. Her türlü ameliyat burada başarıyla yapılabiliyor. Hastalarımız Ankara’dan, İstanbul’dan buralara geliyorlar. Hastalarımızın burada tedavileri başarıyla ve şifayla sonuçlanıyor.”



“Kalp pilini devre dışı bırakmak için mıknatıs kullandık”

Başarılı geçen ameliyat sürecini anlatan BEÜ Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Özcan Pişkin, ameliyat sırasında kalp pilini devre dışı bırakmak için mıknatıs kullandıklarını ifade etti.

Bünyelerindeki yeterli ekipman sayesinde başarılı bir ameliyat gerçekleştirdiklerinin altını çizen Pişkin, şöyle dedi: “Amcam bize geldiği zaman zaten ileri derecede kalp fonksiyonlarında bir azalma vardı. Pompa gücü yüzde 15-20’lere kadar düşmüştü. Dört ana damarında yüzde 90’ın üzerinde darlık vardı. Kalbin pompa gücünün azalmasına bağlı ritim bozukluğu da vardı. Kalıcı pili vardı ve cerrahi ekip ameliyat sırasında rahat çalışabilsin diye pili devre dışı bırakmak gerekiyordu. Onun için mıknatıs kullandık. Bu işlemlerde bu ameliyatlarda bu tür kardiyak problemleri olan hastaların tansiyon ve nabız gibi parametrelerinin stabil tutması gerekiyor. Operasyon esnasında eğer tansiyonu kontrol dışı düşmeye sebep olsaydı yeni bir kalp krizi atağı gelebilirdi. O yüzden biz elimizde o konuda yeterli ekipmanımız var. Mutluyuz çünkü sadece Batı Karadeniz değil bütün Karadeniz Bölgesi boyunca en donanımlı anestezi kliniklerinden birisiyiz. Sadece amca gibi geriatrik hastalarda değil bir kiloluk hastalardan geriatrik hastalara kadar anestezi verebiliyoruz.”

Çoban, koluna girdiği eşi ile hastane sonrası evinin yolunu tuttu.