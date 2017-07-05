Zonguldak’ta denizde meydana gelen fırtına nedeniyle dalga boyu 4-5 metreye kadar çıktı. Hava şartlarını nedeniyle kapalı olmasına rağmen dev dalgalara aldırmadan denize giren gençlerin imdadına görevli olan cankurtaranlar yetişti. Dev dalgalara aldırmadan canlarını hiçe sayarak denize giren 4 kişi plaj cankurtanlar tarafından kurtarıldı. Hava şartları nedeniyle girmenin yasak olduğu halde plajda denize giren 4 genç dalgalarla mücadele etmeye başladı. Çevredekilerin haber vermesiyle gençleri kurtarmaya giden cankurtaranlar Muzaffer Kaya ve Atakan Oğuzhan tarafından dalgalar arasından çıkartıldı.