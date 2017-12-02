(Özel Haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Alaplı’dan sürpriz hediye

Zonguldak’ın Alaplı İlçesi Hasanlı köyü Merkez mahallesi Kalkındırma Derneği tarafından hazırlanan ve İçişleri Bakanlığı Dernekler Daire Müdürlüğü Sosyal Proje Yarışması’nda başarılı görülen "Çekmene Can Veren Has Eller" projesi kapsamında yörenin en önemli dokuma ürünlerinden olan unutulmaya yüz tutan çekmen bezinin yaşatılması amacıyla kurs açıldı. Kültürel zenginlikleri arasında yer alan dokumacılığın yüzyıllardır yapıldığı ilçede, hazırlanan projeyle çekmen bezinin ağırlıklı olarak ev dekorasyonuna yönelik ürünlerle yaşatılması hedefleniyor. 23 kursiyer kadının el emeği göz nuruyla dokuduğu Şömen tablosu ve masa takımı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hediye edilecek.

Alaplı kültürünün önemli bir parçası olan çekmen bezi hakkında bilgi veren Hasanlı Köyü Muhtarı Recep Tufan, “Alaplı ilçemizin geleneksel Çekme Bezi unutulmaya yüz bulmuş el sanatları kapsamında tekrar kazandırmak için biz proje yaptık. Bu proje kapsamında 23 bayan eğitimini bitirdi. Çekmen bezleri bizim kültür mirasımız. Kadınlarımızın ve genç kızlarımızın bu mirasın nasıl dokunduğunu öğrenmesi ve gelecek nesillere aktarması da son derece önemli. Aralık ayı itibaren İş-Kur destekli çalışmaya başlayacaklar. Bu arada Suudi Arabistan’dan bir firmanın yetkilisi bize bugün telefon etti. Umre kıyafeti için bizlerden bez talebinde bulundular. En yakın zamanda bizlerde siparişleri verdiğimizde çok mutlu olacağız. Aynı zamanda ilçe müftülüğümüzle görüşmemizde Diyanet İşleri Başkanlığına müracaat ederek hac ve umre kıyafetine talibiz.

Önümüzdeki günlerde Ankara’da Zonguldaklılar günü yapılacakmış. Bu günü Cumhurbaşbanımız Erdoğan’ın geleceğini öğrendik. Ürettiğimiz ürünlerden bir Şömen tablosu ve masa takımı olarak Cumhurbaşkanımıza hediye olarak sunacağız” diye konuştu.

“Amacımız kültürümüzü yaşatmak”

23 kursiyerin birbirinden güzel Çekmen bezlerini ortaya çıkarttığını kaydeden muhtar Tufan, “Ama biz Çekmen bezlerini özellikle yöresel anlamda da kalkındırmak adına, bu mirası yaşatmak adına bir de en önemlisi özellikle ev hanımlarımıza istihdam olması amacıyla kurslar yapıyoruz. Bu güne kadar çok fazla dokumacılığı, Çekmeni bilmeyen arkadaşlarımızı bu alanda eğitiyoruz” dedi. Çekmen bezinin bir dünya markasını en üst seviyeye çıkartmayı hedeflediklerini ifade eden Tufan, kursiyerlere ve eğitimcilere emekleri nedeniyle teşekkür etti.

Çekmen Bezi kursiyerlerinden Duygu Türk ise Alaplı’nın kültürel zenginlikleri arasında yer alan Çekme bezinin yüzyıllardır asırlık tezgahlarda yapıldığını ve Köylü kadınların, aile bütçelerine bu yolla katkı sağladığını söyledi.

Asırlık tezgahlar kurarak kaybolmaya yüz tutmuş Çekmen bezini yaşattıklarına işaret eden Türk, ’’Çekmen Bezine 9 aydan beri devam ediyoruz. Unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarından Çekmen bezini dokumaya başladık’’ dedi.