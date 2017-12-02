Diğer
Kategoriler
02 Aralık 2017 12:17

(Özel Haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Alaplı’dan sürpriz hediye

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde Alaplı Çekmen Bezi Sanat ve Yaşam Derneği tarafından köylü kadınlar tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hediye edilmek üzere Şömen tablosu ve masa takımı dokundu.

(Özel Haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Alaplı’dan sürpriz hediye

02 Aralık 2017 12:17


Zonguldak’ın Alaplı İlçesi Hasanlı köyü Merkez mahallesi Kalkındırma Derneği tarafından hazırlanan ve İçişleri Bakanlığı Dernekler Daire Müdürlüğü Sosyal Proje Yarışması’nda başarılı görülen "Çekmene Can Veren Has Eller" projesi kapsamında yörenin en önemli dokuma ürünlerinden olan unutulmaya yüz tutan çekmen bezinin yaşatılması amacıyla kurs açıldı. Kültürel zenginlikleri arasında yer alan dokumacılığın yüzyıllardır yapıldığı ilçede, hazırlanan projeyle çekmen bezinin ağırlıklı olarak ev dekorasyonuna yönelik ürünlerle yaşatılması hedefleniyor. 23 kursiyer kadının el emeği göz nuruyla dokuduğu Şömen tablosu ve masa takımı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hediye edilecek.


Alaplı kültürünün önemli bir parçası olan çekmen bezi hakkında bilgi veren Hasanlı Köyü Muhtarı Recep Tufan, “Alaplı ilçemizin geleneksel Çekme Bezi unutulmaya yüz bulmuş el sanatları kapsamında tekrar kazandırmak için biz proje yaptık. Bu proje kapsamında 23 bayan eğitimini bitirdi. Çekmen bezleri bizim kültür mirasımız. Kadınlarımızın ve genç kızlarımızın bu mirasın nasıl dokunduğunu öğrenmesi ve gelecek nesillere aktarması da son derece önemli. Aralık ayı itibaren İş-Kur destekli çalışmaya başlayacaklar. Bu arada Suudi Arabistan’dan bir firmanın yetkilisi bize bugün telefon etti. Umre kıyafeti için bizlerden bez talebinde bulundular. En yakın zamanda bizlerde siparişleri verdiğimizde çok mutlu olacağız. Aynı zamanda ilçe müftülüğümüzle görüşmemizde Diyanet İşleri Başkanlığına müracaat ederek hac ve umre kıyafetine talibiz.


Önümüzdeki günlerde Ankara’da Zonguldaklılar günü yapılacakmış. Bu günü Cumhurbaşbanımız Erdoğan’ın geleceğini öğrendik. Ürettiğimiz ürünlerden bir Şömen tablosu ve masa takımı olarak Cumhurbaşkanımıza hediye olarak sunacağız” diye konuştu.



“Amacımız kültürümüzü yaşatmak”


23 kursiyerin birbirinden güzel Çekmen bezlerini ortaya çıkarttığını kaydeden muhtar Tufan, “Ama biz Çekmen bezlerini özellikle yöresel anlamda da kalkındırmak adına, bu mirası yaşatmak adına bir de en önemlisi özellikle ev hanımlarımıza istihdam olması amacıyla kurslar yapıyoruz. Bu güne kadar çok fazla dokumacılığı, Çekmeni bilmeyen arkadaşlarımızı bu alanda eğitiyoruz” dedi. Çekmen bezinin bir dünya markasını en üst seviyeye çıkartmayı hedeflediklerini ifade eden Tufan, kursiyerlere ve eğitimcilere emekleri nedeniyle teşekkür etti.


Çekmen Bezi kursiyerlerinden Duygu Türk ise Alaplı’nın kültürel zenginlikleri arasında yer alan Çekme bezinin yüzyıllardır asırlık tezgahlarda yapıldığını ve Köylü kadınların, aile bütçelerine bu yolla katkı sağladığını söyledi.


Asırlık tezgahlar kurarak kaybolmaya yüz tutmuş Çekmen bezini yaşattıklarına işaret eden Türk, ’’Çekmen Bezine 9 aydan beri devam ediyoruz. Unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarından Çekmen bezini dokumaya başladık’’ dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ZONGULDAK HABERLERİ
ZONGULDAK HAVA DURUMU
22
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    22°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    15°C
  • Pazartesi
    Kuvvetli Yağmurlu
    15°C
  • Salı
    Yağmurlu
    9°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç