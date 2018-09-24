(Özel Haber) Dünya şampiyonu Azeri sporcu, Türk Milli Takımı'nı istiyor

Wushu Kung-Fu sporunda Azerbaycan'ı sayısız madalyalarla gururlandıran ve Çin'de iki kez dünya şampiyonluğu elde eden 18 yaşındaki Ruzi Valiyev, eğitim için geldiği Türkiye'de yeni hedeflerini açıkladı. Valiyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulunarak Türk A Milli Takımı'nda Türkiye'ye temsil etmek istediğini açıkladı.

Azerbaycan'da Valiyev Ailesi'nin iki çocuğundan büyüğü olan 18 yaşındaki Ruzi Valiyev, 3 yaşından bu yana Wushu Kung-Fu sporunda aldığı madalyalarla adını altın harflerle yazdırdı. Azerbaycan adına katıldığı uluslararası yarışmalarda 8 kez şampiyon olan Valiyev, 2013-2016 yılları arasında Çin'in Pekin şehrinde 4 altın madalya kazanarak iki kez dünya şampiyonluğu elde etti.

Babası aynı zamanda hocası

Başantrenör olan 48 yaşındaki babası Zahid Valiyev'in eğitiminde yeni dünya şampiyonlukları hedefleyen 18 yaşındaki Ruzi Valiyev, eğitim için geldiği Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu'nda öğrenim gördüğünü aktardı.

27 yıllık antrenörlük hayatı boyunca oğlunun hiç yanından ayrılmadığını, hem ailesini hem de ülkesini gururlandırdığını anlatan baba Zahid Valiyev ise yeni dünya şampiyonlukları için oğlu Ruzi Valiyev ile çalışmalarını sürdürüyor.

Zahid Valiyev: “Türkiye'ye hizmet etmeye her zaman varız”

Oğlunun sayısız madalyaları olduğunu aktaran baba Zahid Valiyev, ‘Bir millet iki devletiz' diyerek şu ifadelere yer verdi:

“Ben Azerbaycan'da 27 yıl antrenörlük yaptım. Oğlum burada Bülent Ecevit Üniversitesi'ni kazandı. Onun için buradayız. Onun babasıyım hem de hocasıyım. Oğlum 3 yaşından beri benimle beraber. Biz sporcu bir aileyiz. Oğlum çocukluktan bu yana spora önem verdi. Biz de bu istikamette onu yöneltme mecburiyetindeyiz. Biz Türk Milli Takımı'nı temsil etmesini istiyoruz. Azerbaycan'da çok başarılara imza attı. Çin'de iki defa dünya şampiyonu oldu. Uluslararası yarışmalara katıldı, çok sayıda madalyon ve diplomaları var. Biz istiyoruz ki bir genç olarak ona yardımcı olalım. Herkes ona yardımcı olmak için hazır olmalı. Bir sporcu gibi istiyoruz ki Türkiye'yi temsil etsin. Biz de Azerbaycanlı Türk'üz. Biz çok istiyoruz Türkiye adına yarışmalara katılmasını. Biz de bir söz vardır, ‘Bir millet iki devlet'. Ulu önderimiz bu sözlere çok büyük önem verir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sonsuz saygılarımız var. Benim çocuğum Ruzi, onu çok seviyor. Onun siyasetine çok büyük saygı duyuyoruz. Türkiye'ye hizmet etmeye her zaman varız. Şu anda benim de evraklarım hazırlanıyor. Ben de burada çocuklara, gençlere yardımcı olmak, faydalı olmak istiyorum. Benim vatanımda da çok büyük hizmetlerim oldu. Spor önemlidir. Spor hayatını ben herkesin yaşamasını istiyorum.”

Ruzi Aliyev: “Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasetini çok seviyoruz”

Ruzi Valiyev ise Türkiye adına yarışlara katılmak istediğini vurgulayarak, “3 yaşında Wushu Kung-Fu sporuyla ilgileniyorum. İki kez dünya şampiyonu oldum. 8 kez Azerbaycan adına birinci oldum. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi BESYO'yu kazandım. Türkiye'de Türk Halkı'na hizmet etmek istiyorum. Biz de Türk'üz. Bir millet iki devletiz. Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasetini çok seviyoruz. Çok iyi bir insan. İyi bir Cumhurbaşkanı. İyi bir lider. Türk Milli Takımı'nda olmak, Türkiye adına yarışlara katılmak istiyorum. Türkiye Bayrağı'nı dünyada yüceltmek istiyorum” şeklinde konuştu.