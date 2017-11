Trabzon’un Akçaabat ilçesinde yaşayan dört çocuk babası 38 yaşındaki Doğan Ulusoy, bir süre önce bir yakının aracılığıyla Zonguldak’a geldi. Günü birlik işlerde çalışarak ailesine para kazandı. Sürekli bir iş bulamadığı gerekçesiyle ailesine para göndermede zorluk çeken Ulusoy, cam kemik hastası kızı ve diğer üç çocuğuna para gönderebilmek için yardım topluyor.

Trafik lambalarında tehlikeli olmasına rağmen bekleyen sürücülere derdini anlatan Ulusoy, dilenci olmadığını, iş istediğini anlattı.

Ulusoy, 3 yaşından bu yana tedavi gören Ecem Sevcan isimli kızının tedavisinin de sürdüğünü aktararak şöyle dedi:

“Epilepsi hastası olduğumdan dolayı bana iş vermiyorlar. Ben de burada çoluk çocuğuma bakmak zorundayım. Her yere başvurdum. Çürük raporum olduğu için işe almıyorlar. Benim de şu an 4 çocuğum var. Çocuklarıma bakmak zorundayım. Burada mendil ve su satıyorum. Bazen Allah razı olsun bana yardımcı oluyorlar. Hayırseverlerden iş istiyorum. Yardım istemiyorum. Benim çocuğum rahatsız, eşim pankreas rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördü. Ben çok mağdur durumda kaldım. Çocuğum da 6 yıl tedavi gördü. Şu an şükürler olsun çocuğum iyi. Şu anda çoluk çocuğuma bakacak durumda değilim. Çocuklarım çok mağdur durumda. Hatta odun kömür dahi yok. Ne yapacağımı bilmiyorum. Allah rızası için iş istiyorum. Daha önce kömür yüklüyordum, hamallık yapıyordum. Ama şu anda rahatsızlandığımdan dolayı iş vermiyorlar. Kimseden yardım talep etmiyorum, hayırseverlerden iş istiyorum. Ailem şu anda Trabzon’un Akçaabat ilçesinde yaşıyor. Çocuklarım orada öğrenim görüyor. Ben yardım istemiyorum, iş istiyorum. Ben dilenci değilim. Evimde yiyebilecek hiçbir şey yok. Buradan bir şeyler bulup çoluk çocuğuma göndereceğim.”