(Özel haber) Madenci oğlunun baba acısı 4 yıldır dinmiyor

7 Ocak 2013 günü Kozlu ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumuna ait müessesede taşeron firmanın galeri açma çalışmaları sırasında gaz püskürmesi yaşanmıştı. Eksi 630 kodunda yaşanan olaydan günler sonra işçilerin cansız bedenlerine ulaşıldı. Yaşanan faciada 8 işçi yaşamını yitirdi. Olaydan sonra başlayan yargı süreci de halen devam ediyor. Maden faciasında yaşamını yitiren iki çocuk babası 42 yaşındaki Yüksel Koca’nın kaderi de babasıyla aynı oldu. Yüksel Koca’nın babası Hasan Koca’nın da 1983 yılında aynı ocakta metan gazı patlamasında hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Yüksel Koca’nın evinden yükselen feryatlar da 4 yıldır dinmedi.

Dedesini ve babasını maden ocaklarında kaybeden 18 yaşındaki Burakcan Koca, Babalar Günü’nde babasının mezarını ziyaret edip çiçek bıraktı. En çok bayram günleri babasının yokluğunu yaşadığını anlatan Burakcan Koca, yargı sürecinin de bir an önce sonuçlanmasını istedi. Babasının mezarı başında dua eden Burakcan Koca, "18 yaşındayım. 2013’te maden faciasında grizu patlamasında babamı kaybettim. 4 yıl geçti aradan. Babamın yokluğunu bayramlarda, bayramlaşmalarda hissettim. Babalar Günü’nde herkes babasıyla mutlu bir gün yaşıyor. Ben kendi başıma kalıyorum. Üzgünce bakıyorum, o zaman anladım babasızlığı. Babam şu an yaşasaydı her istediğini yapardım. Bir dediğini iki etmezdim. Kıymetini o zaman anladım. Olayın üzerinden 4 yıl geçti. Halen daha davası sonuçlanmadı. Her gittiğimizde davayı ileri bir tarihe erteliyorlar. Biz artık mahkemelerin ertelenmemesini istiyoruz. Ocaklarda iş güvenliği olsa benim gibi başka çocuklar da üzülmezdi" dedi.

Öte yandan, maden faciasında Hasan Bozacı, Muharrem Yapıcı, Yüksel Koca, Ahmet Şekerci, Köksal Kadıoğlu, Muhsin Akyüz, Satılmış Arslan, Hüseyin Kürekçi hayatlarını kaybetmişti.