(Özel haber) Milli sporcu, zıpkınıyla Karadeniz'i keşfediyor

Zonguldak'ta milli sporcu Zafer Özmen, zıpkınıyla Karadeniz'i keşfediyor. Karadeniz'deki balık popülasyonunun önemini vurgulayan Özmen, dinamitle balık avlayanların denetlenmesi gerektiğini vurguladı.

2015 yılında Türkiye ikinciliği elde eden 27 yaşındaki Serbest Dalış Zıpkınla Balık Avı sporu yapan Zafer Özmen, zıpkınıyla adeta Karadeniz'i keşfediyor. Zıpkınla balık avcılığının önemini vurgulayan Özmen, denetim ve kontrollerin arttırılması durumunda çok sayıda dalgıcın kente gelebileceğini aktardı.

Bu sezon nadir görülen ve ağırlıkları 3 ila 8 kilogram arası değişen Karadeniz levreklerinin yanı sıra torik de avladıklarını belirten milli sporcu, sezonun zıpkıncılar için heyecan ve ümit verici olduğunu dile getirdi.

“Pek tanınmadığı için destek bulamıyoruz”

Serbest dalış zıpkınla balık avı sporunun tanınmadığı gerekçesiyle destek bulamadığını aktaran milli sporcu Zafer Özmen, yarışmalara kendi imkanları ile katıldıklarını vurguladı. Sporun yaygınlaşması amacıyla gençlere de çağrıda bulunan Özmen, “Serbest dalış zıpkınla balık avı sporuyla ilgileniyorum. Türkiye Su Altı Sporları Serbest Dalış Balık Avı kategorisinde 2015 Türkiye ikinciliği ve üçüncülüğüm var. Boş zamanları denizde geçiriyoruz. Serbest Dalış Zıpkınla Balık Avı pek tanınan bir spor değil. Geride kalan bir spor. Pek desteklenmeyen bir spor. Yarışmalara bile kendi imkanlarımızla gidiyoruz. Pek tanınmadığı için destek bulamıyoruz. Zevkli bir spor. Karadeniz'de balık açısından çeşitliliği geniş. Mevsimine göre levrek, karagöz, taş balığı, torik avlıyoruz. Nadir olarak torik avlıyoruz. Bu spor diğer spor dallarına göre çok farklı. Bu spor yapan kişi sigara ve alkol kullanmaz. Bu spora başladığında bırakamaz, devam ettirir. Genç arkadaşların bu spora başlamasını isterim. Güzel olduğu kadar tehlikeli bir spor. Kurslarını, önlemlerini, eğitimlerini alıp öyle başlamalarını tavsiye ederim. Mevsimine göre balık popülasyonunun ağı çok geniş. Bir nevi Karadeniz'i zıpkınla keşfediyoruz” diye konuştu.

“150 metre ilerimde dinamit patlattılar”

Yasak olmasına rağmen bazı kişilerin dinamit patlattığını ifade eden milli sporcu, unutamadığı bir anısını anlattı. Özmen, “Dinamitçiler yasak olmasına rağmen illegal iş yapıyorlar. Dinamitçi arkadaşlar kayaların tepesine çıkıyor. Balığı yukarıdan görüyor. Dinamit atıp patlatıyor. Kendilerini sakladıkları için göremiyorum. Ben de o sıra dalış yapıyorum. Bir gün 150 metre ilerimde dinamit patlattılar. En kötü orada sıkıntı yaşadım. Kulaklarım epey çınladı. Az daha yakın olsam çok daha farklı şeyler olabilirdi. İlgilenilmesi, denetlenmesi gerekiyor. Bir de zıpkınla balık avı gece yapılması yasak. Balığı uykusunda vuruyorlar. Bunlar denetlenirse dinamitçiler olsun, gece avcıları olsun. Popülasyon daha çok artar” şeklinde konuştu.