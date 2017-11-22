(Özel Haber) Orman sevgisini binlerce kilometre uzağa taşıdılar

Öğrenciler, hem iki ülke dostluğuna katkı sağlayacak hem de dereceye girmeleri halinde hediyelerle ödüllendirilecekler.

Japonya’da faaliyet gösteren Cosmonet-Japonya isimli sivil toplum kuruluşu tarafından bu yıl 27. düzenlenen "Uluslararası Dünya Çocukları Ağaç Sevgisi Resim Yarışması" için Zonguldak Köksal Toptan Ortakulu öğrencileri bir aydır sürdürdükleri hazırlıklarını tamamladılar. Japonya Milli Eğitim Bakanlığı’nın yanı sıra Orman Bakanlığı, Fukuoka Eyaleti Valiliği’nin yanı sıra çok sayıda kurum ve kuruluş da yarışmayı destekleyecek. Japonya’da ikamet eden Zonguldaklı işadamı Murat Enşici de Türkiye ve Japonya arasındaki iletişimi kurmada adeta köprü vazifesi görüyor.

Türkiye bu yıl 3. kez yarışmaya dahil olurken TBMM Eski Başkanı Köksal Toptan’ın katkılarıyla Ankara, Rize ve Zonguldak’taki okullardan yarışmaya katılım sağlandı. Ağaç sevgisinin aşılanarak doğayı seven ve koruyan bireylerin yetiştirilmesine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen yarışmanın uluslararası boyutta olması ile de dünya çocuklarının kaynaşması hedefleniyor. Köksal Toptan Ortaokulu’nda yaklaşık bir aydır çalışmalarını sürdüren minik öğrenciler, eserlerinin Japonya’da sergilenecek olmasının heyecanını yaşıyor.

Müzik eşliğinde "Toprağın getirdiği canlılar", "Doğadan gelen nimet" ve "Dünyaya karşı olan sevgi" temalı resimlerini hazırlayan öğrenciler, uluslararası yarışmadan dereceyle dönmeyi amaçlıyor. Görsel Sanatlar Öğretmeni Leyla Nural eşliğinde çalışmalarını tamamlayan öğrenciler, jürinin değerlendirilmesine sunulmak üzere eserlerini Japonya’ya gönderdi.

"Ülkemizi Japonya’da temsil edeceğiz"

Görsel Sanatlar Öğretmeni Leyla Nural ise ulusal ve yerel yarışmalardan derece elde ettiklerini belirterek Japonya’da Türkiye’yi temsil etmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. 14 çalışma ile yarışmaya katılacaklarını belirten Nural, şu ifadelere yer verdi:

"Japonya’da düzenlenen bir yarışma. Orman konulu. Ormanın nimetleri, toprağın barındırdığı canlılar, çocukların orman sevgisi konulu bir resim yarışması düzenlenmiş. Biz de buraya katıldık. Köksal Toptan’ın eşi Saime hanımın desteklediği bir yarışma. O’nun aracılığıyla da bize duyuruldu. Yaklaşık 1 aydır hemen hemen her gün çalışıyoruz. Çocuklarla uzun bir çalışma oldu. Eserleri tamamlamış olduk. Buradan 14 çalışma ile yarışmaya katılacağız. Daha önce resim sergilerimiz oldu. Türkiye birinciliklerimiz var. İl çapında hemen hemen yılda 10 derecemiz oluyor. Maden, enerji tasarrufu, 23 Nisan, Zonguldak konulu yarışmalarda derecelerimiz var. Bu yarışmadan da uluslararası olduğu için derece almayı hedefliyoruz. Ülkemizi orada temsil edeceğiz. Kendi çalışmalarının orada sergilendiğini bilecekler. O duyguyu tatmaları bile çok güzel."

Yarışma ise eserlerin jüriye ulaştırılmasının ardından 1 Mart 2018 tarihi itibariyle sonuçlanacak.