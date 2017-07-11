(Özel Haber) Sıcak havada beyin kanamasına dikkat

Dr. Aydemir Kale sıcak havalarda beyin kanamalarına karşı uyarılarda bulundu.

Tüm Türkiye’de mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak hava nedeniyle Dr. Aydemir Kale, olası beyin kanamalarına karşı önemli uyarılarda bulundu. Vatandaşların özellikle öğlen sıcağında gölgelik alanların ve şapkasız dolaşılmaması gerektiğinin altını çizen Kale, “Beyin Kanaması her yaş gurubundaki insanlarda görülebilmektedir. Çocuklarda daha çok beyin damar anomalileri, yetişkinlerde ise yüksek tansiyonun önemli risk oluşturduğu bilinmektedir. Bunların dışında kronik hastalardan, ilaç kullanımına pek çok faktör ve beyin kanamasına yol açabilmektedir. Özellikle son günlerde içinde bulunduğumuz sıcak havalarda beyin kanamalarına daha sık rastlanılmaktadır. Yüksek hava sıcaklıkları ve nem insanların metabolizmaları üzerinde olumsuz ani şiddetli etkiler oluşturarak ani kan basıncı değişiklikleri ile yaşamı tehdit eden sorunlara neden olmaktadır. Düzenli doktor kontrolünde olmayan kronik hastalıkarı bulunan insanlar ciddi risk altında" dedi.

“Öğlen saatlerinde güneşe dikkat”

Özellikle öğle saatlerinde güneş çarpmalarına karşı vatandaşları uyaran Dr. Aydemir Kale, Beyin kanaması sonrası en sık görülen şikayetleri sırasıyla sıralayan ani ve şiddetli baş ağrısı, bilinç bozukluğu, felç, kusma, epilepsi krizi, gibi şikayeti olan vatandaşları tam teşekküllü bir hastaneye başvurmasını istedi. Bu tür durumlarda dakikaların büyük önem arz ettiğini ifade edem Kale, bu hastaların görüntüleme yöntemleri ile tomografi, manyetik rezonans anjografi gibi tanıların acilen konulup medikal ya da cerrahi tedavisinin hızlıca planlanması gerekmektedir. Yoğun bakım ve ameliyathane şartlarının her an hazırda bulunması çok önemlidir. Bazen dakikalar içinde yapılacak bir müdahale ile hastanın hayatı kurtulabilmekte veya sakatlıklar önlenebilmektedir. Bir takım önlemler ile beyin kanaması riskimizi azaltabiliriz. Yaz aylarında, mümkün olduğunca uzun süre güneşe maruziyetten kaçınılması önemlidir. Öğlen saatlerinde gölgelik alanlar tercih edilmeli güneşe şapkasız dolaşılmamalı, aşırı egzersizden kaçınılmalıdır. Beslenmede özellikle dikkat edilmesi gereken husus vücudu sıvı ve minarellerden eksik bırakmamaktır. Ayrıca kronik hastalığı bulunan insanlar ilaçlarını düzenli olarak kullanıp kontrollerini ihmal etmemelidir” şeklinde konuştu.