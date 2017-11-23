MEB Müsteşarı Yusuf Tekin de şiiri sosyal medya hesabından paylaşarak övdü. Küçük kız ile arasında bir bağ oluştuğunu anlatan öğretmeni Yasemin Almeral ise "Kendini ilk defa bu okulda buraya ait hissetti. O mutluluğundan böyle güzel bir şey yaptı" diye konuştu.

Üzülmez Ortaokulu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Yasemin Elif Almeral, öğrencilerini yazılı sınav yapmak istedi. Yaklaşık bir ay önce Üzülmez Ortaokulu’nda öğrenim hayatına başlayan Nazenin Jafari ise Türkçe bilmediği için sınav kağıdını boş verdi. Yazılı kağıdını boş gören öğretmen Almeral, küçük kızın öğrenimine katkı sağlamak amacıyla çeviri programları aracılığıyla sınav sorularını Farsça olarak hazırladı. Sınav günü geldiğinde sınav kağıdının Farsça sorular ile dolu olduğunu gören küçük kız ise öğretmeninin çabası üzerine büyük mutluluk yaşadı.

Sınavdan 70 aldı

Soruları Farsça olarak cevaplandıran Nazenin Jafari, öğretmeninin yine Türkçe’ye çevirdiği soru kağıdındaki cevaplarla 70 puan aldı. Küçük kız, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla da öğretmenine Farsça olarak şiir yazdı. Bu sırada öğretmen Yasemin Almeral ise mültecilere destek olmak amacıyla aralarında Vali Yardımcısının da bulunduğu "Zonguldak Ensarları" adlı gruba küçük kızın yazdığı şiiri gönderdi. Küçük kızın öğretmenine olan sevgisinin yer aldığı şiir, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin sosyal medya hesabından paylaştı. Tekin, "3. son bir örnek Zonguldak’tan. Afgan bir öğrencimiz öğretmeni için bir şiir yazmış. Yazdığı şiir; ’Canım öğretmenim, Ümitlerimin yıldızı, Kalbimin gökyüzünde sen bir yıldızdın. Mum oldun, alev oldun yandın ki bana hünerlerini öğretebilesin.’ Emeği geçen herkese şükranlarımla" ifadelerine yer verdi.

"Kendini ilk defa buraya ait hissetti"

Küçük kız ile yaşadıklarını anlatan öğretmeni Yasemin Almeral ise sınav kağıdını Farsça hazırladığını ifade etti. Jafari’nin de kendisine olan sevgisini şiirle anlattığını belirten Almeral, duygularını şöyle dile getirdi:

"1.5 senedir bu okulda görev yapıyorum. Nazenin ile de bir ay kadar oldu tanışalı. Nazenin okulumuza geldi. Diğer öğrencilerden biraz daha fazla ilgileniyorduk. İhtiyaçlarıyla, sıkıntılarıyla. Türkçe bilmediği için sınavlara girdiğinde kağıdını boş vermek durumunda kalıyordu. Ben de bu durumu fark edince çok üzüldüm. O’nun için sınav kağıdını internet üzerinden Farsça’ya çevirerek yaptım. Nazenin zaten ilk sınav kağıdını öyle görünce gözlerindeki mutluluk ve şaşkınlığı anladım. Çok heyecanlandı. Sevindi. O sınavdan da 70 puan aldı. Akabindeki dersimizde çıkarken masama yazdığı şiirin bulunduğu kağıdı bıraktı. Herhalde ben düşünüyorum ki Nazenin ilk defa burada kendine ait bir şey buldu. Kendini ilk defa bu okulda buraya ait hissetti. O mutluluğundan böyle güzel bir şey yaptı. Bu şiirimiz Müsteşara nasıl ulaştı. Asılnda iş burada başlıyor. Yazdığı şiir Farsça idi. Sınav kağıdını Farsça yazdığım için Nazenin de Farsça’yı bildiğimi zannedip şiiri Farsça yazmış. Ben çeviremeyince Zonguldak Ensarları adı altında mülteci ailelerimize yönelik bir çalışma yapılıyor. Vali Yardımcımız Nevzat Taştan’ın başkanlığında STK’lar, müdürlerimiz de var. Bu çalışma kapsamında bir WhatsApp grubu oluşturulmuştu. Şiirin çevirisini yapamayınca bu gruptan fotoğrafını paylaştım. Çeviriyi kardeşlerimiz yaptılar ve ortaya çok güzel bir şiir çıktı. Milli Eğitim Müdürümüz de çok beğenmiş olacaklar ki müsteşarımız ile paylaşmışlar. Onlar da çok beğenmiş olacaklar ki sosyal medya hesabında paylaşmayı uygun bulmuşlar. Bu teveccühlerinden dolayı biz kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Bizi mutlu etti."

Tercüman aracılığıyla konuşan Nazenin Jafari ise "Okula gelmişken hocamla tanıştım. Hocamı çok seviyorum. Beni çok seviyor. Çok nazik davranıyor. Zonguldak ve Türkiye iyi bir yer" diye konuştu. Jafari büyüyünce de öğretmen olmak istediğini ifade etti.