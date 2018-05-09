(Özel) Kömür taşıyan raylar, turist taşıyacak

BAKKA Genel Sekreteri Elif Acar, "Biz bu konsepti oluşturduktan sonra Devlet Demir Yolları ile görüşüp konsept trenler üzerinde hazırlık yapmaya başlayacağız. Turizme yönelik vagonlar oluşturulması yönünde lobi çalışmaları yapacağız" dedi.

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın (BAKKA) ’Kömüre giden demiryolu’ projesi çerçevesinde Zonguldak-Üzülmez-Kozlu demiryolunun turizme kazandırılması projesi kapsamında saha gezisi düzenlendi. Konsept geliştirme ve ön fizibilite çalışmasını yürüten yüklenici firma temsilcilerinin yanı sıra BAKKA Genel Sekreteri Elif Acar, TSO Başkanı Metin Demir, şehir bölge plancıları ve mimarlar da saha gezisine eşlik etti. Zonguldak’tan başlayan gezinin ilk ayağı olan Kozlu bölgesine TTK’ya ait lokomotif ile gerçekleştirildi. Kent merkezinden Çaydamar Mahallesi’ndeki tren istasyonuna ardından da tüneller vasıtasıyla Kozlu’nun İhsaniye Mahallesi ve ilçe merkezine ulaşım sağlandı. Kozlu gezisinin ardından bu kez Üzülmez bölgesine gezi gerçekleştirildi.

"Konsept trenler üzerinde hazırlık yapmaya başlayacağız"

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Elif Acar, Kozlu-Üzülmez demiryolu hattının turizme kazandırılmasıyla ilgili başlatılan çalışmanın devamında saha gezisi yaptıklarını ifade etti. Proje kapsamında tüm paydaşlarla tren hattını deneyimleme fırsatı bulduklarını aktaran Acar, "Kozlu Üzülmez tren hattını turizm kapsamında yenileyebilir miyiz? Turizme kazandırabilir miyiz istedik. Tüm paydaşlarımızla bir araya gelerek toplantı yaptık. Daha sonra hattı sahada görmek istedik. Türkiye Taş Kömürü Kurumu bize bu konuda çok destek oldu. Bu kapsamda ilgili paydaşlarımızla tren üzerinde hattı deneyimleme fırsatı bulduk. Çok farklı bir deneyim bizim için. Biz bu konsepti oluşturduktan sonra Devlet Demir Yolları ile görüşüp konsept trenler üzerinde hazırlık yapmaya başlayacağız. Turizme yönelik vagonlar oluşturulması yönünde lobi çalışmaları yapacağız. Umarım ilimiz ve bölgemiz için hayırlısı olur" diye ifade etti.

’Hem turistik rota, hem de şehir içi ulaşımına destek’

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Demir ise demiryolu hattının hem turistik bir rota hem de şehir içi ulaşımına destek olabileceği fikrini aktararak şöyle dedi:

"Hat aslında bizim bilmediğimiz kullanmadığımız bir hat değil daha önce kullandığımız bir hat ama bugün şehir dışında gelen arkadaşlarımızla birlikte etüt çalışması yapıyoruz. Malumunuz bu iş geçen sene aslında daha kapsamlı büyük ölçekli olarak Batı Karadeniz Kalkınma Ajansımız da “Kömüre Giden Demir Yolu” isimin de bir proje geliştirmiştik. Daha sonra bu “Kelebeğin Rüyasına Yolculuk” isimli bir turizm konseptine çevrildi. İşin büyük ayağı Ankara’dan Zonguldak’a gelecek ve Batı Karadeniz bölgesindeki turistlik değerleri katılımcılara deneyimlemiş sağlayacak bir turizm paketi ile ilgili çalışıyoruz büyük ölçekte. Küçük ölçek Kozlu’yla merkez arasında ve Üzülmez’e de devam eden hat hem bir turistlik rota olarak kullanılabilir mi hem de şehir içi ulaşımda da zorluklarımız var bu hat kilometre avantajı sebebiyle belki buna da bir çare olabilir gibi bir ön fikrimiz var. Bugün ulaşım uzmanlarımızla birlikte yerelde bu hattı iyi bilen arkadaşlarımızla bu hususu tekrar değerlendiriyoruz. Bugün edindiğimiz izlenimlerden sonra bunu bir nihai rapor haline getireceğiz başarabilirsek bu kısa hattı hem şehir içi ulaşımda hem de turizm maksatlı kullanmak ana hedefimiz bu inşallah başarılı bir projeye dönüşür."

"Bu tarih, kültüre dönüşsün istiyoruz"

Araştırmacı tarihçi ve yazar Ekrem Murat Zaman ise, "BAKKA’nın organizasyonu olan Kozlu’dan Üzülmez’e gitmesi planlanan demiryolunun şuan tespitlerini yapıyoruz. Bu demiryolu her şeyden evvel yaşasın istiyoruz. Bu tarih kültüre dönüşsün istiyoruz. Bunu isterken de demir yolu güzergahında Kozlu’dan Üzülmez’e kadar uzanan bütün sanayi sosyal tesisler tanınsın istiyoruz. Bunların hepsinin çalışmaları bir taraftan sürerken kömür çalışmalarına en ufak bir sekte vurmaksızın bu güzergah özellikle demir yolu güzergahı nostalji gazileri için kullanılabilir mi? Bu güzergahta kömür taşımacılığının yanı sıra neler yapılabilir bunları inceliyoruz. Her konunun burada uzmanı var. Demiryolcudan mimara şehir plancısından bu işin tasarımını yapan herkes burada bunun şimdi ilk çalışmaları yapılıyor. O neden bu ikinci gezimiz bugün daha geniş kapsamlı bir şekilde limandan çıktık Kozlu’ya geldik buradan Üzülmez’e geçeceğiz. Üzülmez lauvarı ile Kozlu lauvarı arasında demir yolunun varlığı bu demir yolu üzerinde neler yapılabilir Zonguldak’taki maden müzesi ile mağara arasında bir turizm destinasyonu nasıl oluşturulur, Azülmez vadisinde neler yapılabilir gibi bir çalışma" diye konuştu.