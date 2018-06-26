(Özel) Manda yoğurdu, sağlık kaynağı

İlçede annesinin adını koyduğu “Perihan Abla” ürünleri ile kendi markasını oluşturan 41 yaşındaki Betül Kırmızı, manda yoğurdu, manda sucuğu gibi ürünleriyle ilgi odağı oldu. Çaycuma ilçesindeki tesislerinde manda yoğurdu, peyniri, sucuğu, tereyağı gibi ürünler ürettiklerini anlatan Kırmızı, doğal manda yoğurdunun adeta sağlık kaynağı olduğuna vurgu yaptı.

B12 vitaminin yanı sıra mineraller açısından da zengin olduğunu söylediği manda yoğurdu hakkında bilgi veren Kırmızı, “Manda yoğurdu doğal yoğurt olduğu sürece çok hastalıklara faydası vardır. Öncelikle B12 vitamini barındırmaktadır. Mineral açısından oldukça zengindir. Demir, kalsiyum, fosfor, diğer sütlere oranlara daha fazla içermektedir. Protein bakımından zengindir. Kanser ve kalp hastalıklarına karşı faydalıdır. Vitamin ve protein deposudur. Yaşlanmayı geciktirir, kemik erimesini önler. Mide rahatsızlığına çok iyi gelir. Manda yoğurdu aynı zamanda vücudun zinde kalmasına yardım eder” diye ifade etti.

“Satın alıp Avrupa’ya bile götürenler var”

Manda yoğurdunun yanı sıra manda sucuğuna da büyük bir rağbet olduğunu vurgulayan Betül Kırmızı, sattıkları ürünlerin Avrupa’ya bile götürüldüğüne dikkat çekerek şöyle dedi:

“Manda yoğurdunun dışında manda kaymağı üretiyoruz. Manda peyniri üretiyoruz. Manda tereyağı üretiyoruz. Manda sütü lokumu, manda sütü reçeli ve manda dondurması yapıyoruz. Sütünün dışında hayvanın etinden de faydalanıyoruz. Manda sucuğu da üretim tesisimiz var. Çok eskilerin sucuk tadı vardır sucuklarımızda. Eskiler zaten sucuğu manda etinden yaparlarmış. Biz de manda etini denedik. Gayet güzel oldu. Oldukça lezzetli. Üretimine devam ediyoruz. Yoğurt için Türkiye’nin dört bir yanından gelen müşterilerimiz var. Bilhassa yoğurt için gelenler var. Ürünleri satın alıp Avrupa’ya da götürenler var. Manda yoğurdu daha koyudur, daha yağlıdır. Daha katı kıvamdadır. Yoğurt kabını ters çevirseniz bile bu manda yoğurdunu düşüremezsiniz. “