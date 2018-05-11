Diğer
Kategoriler
11 Mayıs 2018 12:41

Özel öğrencilerin el emekleri sergilendi

Zonguldak’ın Ereğli İlçesi’nde faaliyet gösteren Özel Eğitim Mesleki Eğitim ve İş Uygulama Okulu özel öğrencilerinin el sanatları dersinde hazırladıkları çalışmalar sergilendi.

Özel öğrencilerin el emekleri sergilendi

11 Mayıs 2018 12:41


Kdz. Ereğli Özel Eğitim Meslek Eğitim ve İş Uygulama Okulu el sanatları öğretmenleri Arzu Yanık, Giray Can, Elif Kaymakçı, Özge Özeren ve Hatice Dönmez’in özel öğrenciler ile yaptığı çalışmalar görücüye çıktı. Kdz. Ereğli Abdi İpekçi Sergi salonunda sergilenen özel öğrencilerin el emekleri, büyük ilgi gördü. Serginin açılış kurdelesini Kdz. Ereğli Özel Eğitim Meslek Eğitim ve İş Uygulama Okulu Müdürü Ziya Babal ve Kdz. Ereğli Belediyesi Sosyal İşler Müdürü Mehmet Aksoy kesti. Katılımın yoğun olduğu sergiye, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve vatandaşlar katıldı.


Her öğrenci ile ayrı ayrı ilgilendiklerini söyleyen Ereğli Özel Eğitim Meslek Eğitim ve İş Uygulama Okulu Müdürü Ziya Babal, okul öğretmenlerine teşekkür etti. Babal açıklamasında, “Okulumuz öğrencileri özel çocuklardan oluşuyor, bu nedenle bizlerde çocuklarımızla özel olarak ilgileniyoruz. Öğretmenlerimiz çocukların gelişimi için ellerinden geleni yapıyorlar. Bu günde okulumuz el sanatları öğretmenlerinin desteği ile özel çocuklarımızın elleriye yaptığı eserleri sergiledik. Bizim için büyük mutluluk. Öncelikle sergiye katılan misafirlerimize ardından da okulumuz öğretmenlerine teşekkür ederim” ifadelerine yer verdi.


Sergi 12 Mayıs 2018 tarihine kadar açık kalacak.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ZONGULDAK HABERLERİ
ZONGULDAK HAVA DURUMU
16
°
C
Çok Bulutlu
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    16°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    17°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    17°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    20°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç