Özel öğrencilerin el emekleri sergilendi

Kdz. Ereğli Özel Eğitim Meslek Eğitim ve İş Uygulama Okulu el sanatları öğretmenleri Arzu Yanık, Giray Can, Elif Kaymakçı, Özge Özeren ve Hatice Dönmez’in özel öğrenciler ile yaptığı çalışmalar görücüye çıktı. Kdz. Ereğli Abdi İpekçi Sergi salonunda sergilenen özel öğrencilerin el emekleri, büyük ilgi gördü. Serginin açılış kurdelesini Kdz. Ereğli Özel Eğitim Meslek Eğitim ve İş Uygulama Okulu Müdürü Ziya Babal ve Kdz. Ereğli Belediyesi Sosyal İşler Müdürü Mehmet Aksoy kesti. Katılımın yoğun olduğu sergiye, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve vatandaşlar katıldı.

Her öğrenci ile ayrı ayrı ilgilendiklerini söyleyen Ereğli Özel Eğitim Meslek Eğitim ve İş Uygulama Okulu Müdürü Ziya Babal, okul öğretmenlerine teşekkür etti. Babal açıklamasında, “Okulumuz öğrencileri özel çocuklardan oluşuyor, bu nedenle bizlerde çocuklarımızla özel olarak ilgileniyoruz. Öğretmenlerimiz çocukların gelişimi için ellerinden geleni yapıyorlar. Bu günde okulumuz el sanatları öğretmenlerinin desteği ile özel çocuklarımızın elleriye yaptığı eserleri sergiledik. Bizim için büyük mutluluk. Öncelikle sergiye katılan misafirlerimize ardından da okulumuz öğretmenlerine teşekkür ederim” ifadelerine yer verdi.

Sergi 12 Mayıs 2018 tarihine kadar açık kalacak.