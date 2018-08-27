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27 Ağustos 2018 13:10

(Özel) Otomobilin bagajını düzenlerken ölümden döndü

Zonguldak’ta aracının bagajını düzenlemek isteyen genç, ölümden kıl payı kurtuldu.

(Özel) Otomobilin bagajını düzenlerken ölümden döndü

27 Ağustos 2018 13:10

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.


Edinilen bilgiye göre olay, kent merkezinde meydana geldi. 23 yaşındaki Doğuş K., evinin önüne park ettiği aracının bagajını düzenlemek istedi. Bir süre aracının bagajını düzenleyen genç, bir anda neye uğradığını şaşırdı. Alkollü olduğu iddia edilen bir sürücü, bu sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında park halinde bulunan otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin arkasında bulunan Doğuş K., geriye savruldu.


Ölümden kıl payı kurtulan gence çevredekiler ilk müdahalede bulundu. Yüzünde ve burnunda yaralar oluşan genç, bir süre olayın şokunu atlatamadı. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.




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