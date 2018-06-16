(Özel) Sakarya’da vahşet Zonguldak’ta köpeğe sevgi

Zonguldak’ta reklam ve tanıtım işleri ile uğraşan 38 yaşındaki Bulut İşçi, Ramazan Bayramı nedeniyle Cango isimli köpeğinin fotoğrafını çekerek yerel basında bayram mesajı yayınladı. Sosyal medyada kısa sürede beğeni rekoru kırdı.

Köpeği sosyal medya aracılığıyla bir sene önce arkadaşından sahiplendiğini ifade eden Cango’nun sahibi Bulut İşçi, “Sosyal medyada kendi resimlerimi paylaştığımda Cango ile paylaştığım resimler kadar hit beğeniler almadı. Bende sosyal mesajımı Cango üzerinden yaparsam daha etkili olacağını düşündüm, gerçekten de etkili oldu. Bu yaptığım Türkiye’de ilkmiş bende bilmiyordum. Cango’da gayet memnun bende memnunum. Köpeklere kaşı küçüklükten beri ilgim var çok sadık bir hayvan oldukları için ama buradaki en önemli etken 38 yaşında hala bekar olduğum için ve Annemin devamlı torun istemesi. Nasipsizlikten evlenemedik en azından ona layık bir torun edineyim. Şuanda annem de, Cango da gayet mutluyuz” şeklinde konuştu.

“Bunu yapan insan olamaz”

Sakarya İli Sapanca ilçesinde ormanlık alanda patileri kesilmiş halde bulunan yavru köpek vahşeti ile ilgili konuşan İşçi, bunu yapanların insan olabileceğini düşünmediğini söyledi. Yapanların en acı şekilde cezalandırılması gerektiğini belirten İşçi, “Dün akşamki görüntüyü tüm Türkiye gibi bizde izledik. Gerçekten vicdanları kanatan bir görüntü diyecek bir kelime bulamıyorum. Bunu yapan kişi ya da kişiler insan olamaz. İnsanlıktan nasibini almamış mahluklar. Devletimizin bunu yapanların bir önce bulması namus borcudur” dedi.

“4 evladım bir yana cango bir yana”

Cango’yu çok sevdiğini ifade eden Bulut İşçi’nin annesi Yıldız İşçi, "Oğlum Cangoyu 1 sene önce sahiplenmiş benim haberim olmadan. Sonradan ben oğlumun iş yerine gittim. 1 hafta beni yanına sokmadı. Şuanda yanımdan ayrılmıyor. Oğlumdan evlenmesini ve bir torun istedim ama olmadı. Cango bir tarafa 4 oğlum bir tarafa” dedi.