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08 Ağustos 2018 12:50

(Özel) Üç ayağıyla caddelerin maskotu oldu

Zonguldak kent merkezinde esnafların maskotu olan 3 ayaklı sokak köpeğine vatandaşlar protez bacak takılmasını istedi.

(Özel) Üç ayağıyla caddelerin maskotu oldu

08 Ağustos 2018 12:50


Zonguldak’ta 3 ayaklı olan sokak köpeği vatandaşların ve esnafların maskotu oldu. Engelli olması sebebiyle yürümekte zorluk çeken sokak köpeğinin diğer sokak köpekleri tarafından darp edildiğini söyleyen vatandaşlar yetkililerden protez bacak yapılmasını istedi. Yetkililerden yardım isteyen Yusuf Balta, “Bu hayvanı sabah saatlerinde genelde görüyorum. Tek bacakla baya zorlandığını fark ettim. Bu halde olmasından dolayı diğer hayvanlar tarafından da darp ediliyor. Biz yetkililerden, hayvan severlerden bununla alakalı protez bacak takılmasını istiyoruz. İnşallah sesimizi duyarlar da bu hayvanın mağduriyetini gideririz. Buralarda da baya seviliyor zaman zaman burada veya Acılık bölgesine gidiyor. Daha önce bu protez uygulamasının bir kediye uygulandığını gördük. İnşallah bu hayvanın bu mağduriyetini gideriz” şeklinde konuştu.




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