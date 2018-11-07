(Özel) Yıllarca kömür taşıyan raylar turist taşıyacak

Kozlu-Zonguldak-Üzülmez Demiryolu Hattı'nda çalışacak olan tarihi kömür treni, Zonguldak'ın eşsiz doğasını ziyaretçilerle buluşturma yolunda ilk adımları atılıyor.

2016 yılında tüm Batı Karadeniz Bölgesini kapsayan ve turizm sektöründe yeni bir alan olarak tren turizmini ele alan “Kömüre Giden Demiryolu Projesi” ile başlayan Kozlu - Zonguldak - Üzülmez Demiryolu Hattının turizm amaçlı kullanılması fikri Zonguldak Valiliğinin de desteğiyle hayata geçirilmesi planlanıyor. TTK tarafından kömür madeni taşımasında kullanılan demiryolu güzergâhlarından biri olan 10 kilometrelik Zonguldak - Kozlu demiryolu hattı, Zonguldak Merkez ilçeyi Kozlu ilçesine bağlıyor. Hattın endüstri tarihi açısından önemli niteliği ve güzergâh boyunca görülecek tarihi ve doğal alanlar bulunması nedeniyle tarih, kültür, nostalji ve doğa meraklılarının dikkatini çekmesi ve bu yolla da turizm ekonomisine katkı sağlanması planlanıyor. Proje kapsamında kömüre dayalı endüstriyel mirasın korunması, turizme kazandırılması ve tanıtılması için demiryolunun bir araç olarak kullanılması hedefleniyor.

Güzergah boyunca var olan endüstri yapıları birer turistik nokta olarak ele alınacak ve bu şekilde bölgeye turizmi geliştirecek yeni bir turistik gezi destinasyonu kazandırılmış olacak.

“Birçok şehirde raylı sistemler şehrin gelişmesi amacıyla yapılırken biz atıl olanı turizme kazandırmak istiyoruz”

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı toplantı salonunda gerçekleştirilen lansmanda projeyi tanıtan Strateji Geliştirme ve Programlama Birimi Başkanı Mehmet Çetinkaya, bir çok kentte raylı sistemlerin şehrin gelişmesi amacıyla yeni yatırım olarak yapıldığını vurguladı.

Çetinkaya, Zonguldak'ta ise atıl olan raylı sistemin turizme kazandırılmasının amaçlandığını belirterek, “Zonguldak madencilik ve kömür mirasıyla anılan bir kent. Dolayısıyla bunun kültürel kısmını da işin içine katarak buradaki demiryolu hattının bir turizm projesi olup olamayacağını demiryolunu da kullanarak ayrıca ulaşım amacıyla da kullanıp kullanılamayacağını araştırmak amacıyla böyle bir proje geliştirdik. Yaklaşık 7 aydır proje üzerinde çalışıyoruz. Birçok çalışma toplantı, saha gezileri yaptık. Kurumlarla görüşmeler yaptık. Valimize de sorunlu alanlar arz edildi. Bu toplantıda da bu hattın geçtiği güzergah, güzergah üzerindeki sorunlu alanları, mevcut potansiyellerimiz, güzergah üzerindeki turistik değerlerimiz nelerdir? Hattın turizme değer katması amacıyla neler yapılabilir. Turizm destinasyonu olabilir mi? Ayrıca yerel halkın ulaşımı amacıyla ele aldık. Hat farklı amaçlarla kullanıldığı için TTK tarafından kömür taşımasında kullanıldığı için bugüne kadar bu amaçlar doğrultusunda başka araştırmalar yapılmamış. Fakat amacımız buradan bir turizm projesi çıkıp çıkmayacağını araştırmaktı. Arkadaşlarımız detaylı analizler yaptılar. Bir çok opsiyon var ama biz bunu daha rantabl sınırlarını incelemeye çalıştık. Bu hatta baktığınız zaman önemli bir nüfusa sahip Kozlu ilçesinden Zonguldak ve Üzülmez bölgesine kadar uzanan bir hat. Bunun limana uzanan bir kısmı da bulunuyor. Alışveriş merkezleri, müzeler ve gar noktası gibi önemli noktaları birbirine bağlayan bir güzergah. Bir çok şehrimizde raylı sistemler şehrin gelişmesi amacıyla yapılan ve yeni yatırımlar olmasına rağmen bizim şehrimizde atıl olanı turizme kazandırmak gibi bir gayemiz vardı. Bu amaç doğrultusunda bu rapor ortaya çıktı” ifadelerine yer verdi.

“Tarihi Kömür Treni” adı ile turizme kazandırılması hedefleniyor

Öte yandan projenin hayata geçmesi ile kentin arka yakasında kömür kültürüne dayalı kent turizmini öne çıkaracak bir ulaşım ağı oluşturulacak ve böylece Kozlu'dan başlayıp yeşillikler içinde iki tünelden geçilerek, kentin arka yakasından Zonguldak Maden Müzesi'ne, Rombaki Köşkü, Üzülmez Atölyesi ve Rombaki Lavuarı'nın bulunduğu 63 ocaklarına ulaşılacak. Asma Kömür İşletmesi sanayi tesisleri ve Üzülmez Müessesesi'ne 1 km. mesafede olan Gökgöl Mağarası da güzergah üzerinde gezilebilecek diğer noktalar olarak planlanıyor.

Son dönemde Zonguldak için yapılan yatırımlar ve yapılmakta olan yeni projelerle birlikte Tarihi Kömür Treni'nin turizm ile kalkınma hedeflerine ulaşmak açısından önemli bir katkısı olacağı öngörülüyor.

Zonguldak kültürünün ve endüstri mirasının önemli ögelerinden olan bu demiryolunun “Tarihi Kömür Treni” adı ile turizme kazandırılması ve bu konudaki çalışmaların devam ettirilmesi hedefleniyor.