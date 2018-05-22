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22 Mayıs 2018 13:40

(Özel) Yolcu otobüsü yavru kedi için bir saat rötarlı kalktı

Zonguldak’tan Konya’ya giden özel bir otobüs firmasının arka lastiğine sıkışan yavru kedi için kurtarma operasyonu düzenlendi.

(Özel) Yolcu otobüsü yavru kedi için bir saat rötarlı kalktı

22 Mayıs 2018 13:40

Yaklaşık 1 saat süren operasyon sonucunda kurtarılan yavru kedi, görevli tarafından sahiplenildi. Yolcu otobüsü bir saat rötarlı kalkarken, kurtarma operasyonuna katılanlar izleyenlerden tam not aldı.


Zonguldak’tan Konya’ya gidecek olan şehirler arası yolcu otobüsünün sefer öncesi arka lastiğine sıkıştığı fark edilen yavru kedi için ekipler seferber oldu. Edinilen bilgiye göre, Kozlu ilçesi şehirlerarası otobüs terminalinden Konya’ya hareket etmek üzere perona geldi. Hazırlıklarını tamamlayan ekipler hareket edecekken otobüsün arka lastiğine yavru kedinin sıkıştığını fark etti. Durumu Kozlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yavru kedi için kurtarma operasyonu düzenledi. Terminal içinde yaklaşık yarım saat süren operasyonda sıkıştığı yerden çıkartılamayınca otobüs terminal yakınında bulunan araç yıkama kanalına çekildi. Uzun uğraşlar sonucu benzinlik görevlisi tarafından kurtarılan yavru kedi görevli tarafından sahiplenildi.


Saat 10.00’da yola çıkması gereken otobüs, bir saat süren kurtarma operasyonunun ardından yola çıktı.




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