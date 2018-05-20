Fabrika sahibi Sadık Ayanoğlu, yılda bin 200 ton salyangozu yüzde 90’ı Fransa olmak üzere Romanya, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti’ne ihraç ettiklerini, bir nevi atıl olan bir ürünü ekonomiye kazandırdıklarını kaydetti. Sadık Ayanoğlu’nun ağabeyleri Yılmaz ve İzzet Ayanoğlu, 1960’lı yıllarda canlı salyangoz toplayarak ihracatçılara satmaya başladı. Makine Mühendisi Sadık Ayanoğlu, ağabeylerinin yaptığı işi büyütüp ihracatı kendisinin yapabileceğini düşünerek 1997’de 3 milyon lira yatırımla salyangoz işleme fabrikası kurdu.

Nisan ve mayıs aylarında Trabzon, Samsun, Düzce, Giresun gibi Karadeniz illeri ağırlıklı Türkiye’nin dört bir yanından köylüler tarafından toplanan salyangozlar, nakliyeciler tarafından fabrikaya getiriliyor. Fabrikada kabuğundan ayrılan salyangozlar buzlanarak yüzde 90’ı Fransa olmak üzere Romanya, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Makedonya gibi Avrupa ülkelerine gönderiliyor. Yüksek protein ve düşük yağ oranıyla değerli bir besin olan salyangoz bu ülkelerde yoğun tüketiliyor.

Fabrika 50 yıldır ülkeye döviz kazandırıyor

50 yıldır Zonguldak’ta salyangoz işiyle uğraştıklarını ve yılda bin 200 ton yurt ihraç ettiklerini ifade eden Ayanoğlu Limited Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Ayanoğlu, “50 yıldır salyangoz işiyle uğraşıyorum. 1997 yılında bazı nedenlerden dolayı salyangoz fabrikası kurmak zorunda kaldık. Bölgemize en büyük katkımız ortalama yüz kişi üzerinden işçi çalıştırmak ve devletimize, milletimize döviz kazandırmak. Yaptığımız salyangozlar tamimiyle yurt dışına ihracat yapılmaktadır. Yılda ortalama 3 milyon dolar ihracatımız vardır. Mevsimsel şartlara göre değiştiği için hammadde ihtiyacımız az oluyor. Genelde bunları roman vatandaşlarımız topluyor. Bölgemizde çeşitli katkılar sağlıyoruz. Burada şu an bayan ağırlıklı olmak üzere 100 kişi çalışıyor ve evlerine ekonomik katkı sağlıyorlar. Salyangoz genelde bu bölgelerde yani rutubetli bölgelerde çıkıyor. Mevsimi Mart ile Mayıs aylarında ve Eylül ve Ekim aylarında çıkar. Canlı olarak buraya gelen salyangozlar çeşitli aşamalardan geçip yarı mamul olarak paketlenip kabuğu ayrı eti ayrı olarak yüzde 90 Fransa olmak üzere Avrupa ülkelerine ihracat yapılmaktadır” şeklinde konuştu.