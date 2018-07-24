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24 Temmuz 2018 10:31

Özil’in Alman milli takım formalı tabelası, Cumhurbaşkanı Erdoğanlı fotoğrafı ile değiştirildi

Almanya milli takımını bıraktığını açıklayan Türk kökenli futbolcu Mesut Özil’in memleketi Devrek’te, adının verildiği caddenin tabelası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdiği fotoğrafı ile değiştirildi.

Özil’in Alman milli takım formalı tabelası, Cumhurbaşkanı Erdoğanlı fotoğrafı ile değiştirildi

24 Temmuz 2018 10:31


Dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil ve arkadaşının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte fotoğraf çektirmesinin ardından Alman medyası ve Alman milli takımında huzursuzluk yaşamasının ardından Alman milli takımından istifa eden Mesut Özil’e Devrekli hemşehrileri sahip çıktılar.


Real Madrid’de futbol oynadığı sırada memleketi Devrek’in Hışıroğlu köyüne ziyarete gelen Özil için ilçedeki bir caddeye de “Mesut Özil” adı verilmişti.



Alman milli takım formalı tabela yerine Erdoğanlı tabela


Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci ve itfaiye personeli sabah saatlerinde Özil’in adının verildiği caddeye geldi. Özil’in Alman milli takımı forması ile fotoğrafının bulunduğu tabela indirildi. Yerine ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdiği fotoğraf yapıştırıldı.



“Tepkimizi vermek zorundaydık”


Gazetecilere açıklamada bulunan Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci, “Dostlarımızla çevremizle tartıştık. Bir tepki vermemiz gerektiğini düşündük. Ama Mesut Özil’e zarar vermek istemedik. Kendisi de bir açıklama yapmış. Bu açıklama bizi de ferahlattı. Biz de tepkimizi vermek zorundaydık. Bizleri üzen konu Mesut’un açıklamasında ‘Almanya’da Polonyalı futbolcularımız da var. Ama bizlere Türk Alman diyorlar.’ Olmaması gereken bir şey. İsveç Spor Bakanlığı’nın duyarlılığını Alman bürokrasisi gösteremedi. Biz de hemşehrimize sahip çıkmak amacıyla Devrek’te Mesut Özil caddesinde bir tabelamız vardı. O’nun gururla taşıdığı Alman milli takım formasının yer aldığı fotoğraf vardı. Bu tabelayı değiştirme kararı aldık. Cumhurbaşkanımızla beraber Londra’da çektirmiş olduğu fotoğrafı tabelaya yerleştirdik” ifadelerine yer verdi.




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