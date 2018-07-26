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26 Temmuz 2018 12:00

Özil’in çocukluk fotoğrafı sosyal medyayı salladı

Arsenal’in Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil, memleketi Zonguldak’ta çekilmiş fotoğrafı sosyal medyayı salladı.

Özil’in çocukluk fotoğrafı sosyal medyayı salladı

26 Temmuz 2018 12:00


Türk asıllı Alman Milli Futbolcu Mesut Özil’in 12 yaşlarında çekilmiş olduğu tahmin edilen fotoğrafı adeta sosyal medyayı salladı. Dönemin Zonguldak Sosyal Sigortalar Kurumu Hastanesi’nin acil servisi önünde çekilen çocukluk fotoğrafı paylaşım ve beğeni rekoru kırdı. Özil’in futbolcu olan ağabeyi Mutlu Özil ve babası Mustafa Özil’in bulunduğu fotoğrafı, bir yakınlarını ziyaretleri sırasında çektirdikleri öğrenildi.



Özil’e büyük destek


Öte yandan Mesut Özil ve arkadaşının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte fotoğraf çektirmesinin ardından Alman medyası ve Alman milli takımında huzursuzluk yaşamasının ardından Alman milli takımından istifa eden Mesut Özil’e Devrekli hemşehrileri sahip çıkarak yalnız bırakmadı. Özil’in Alman milli takım formalı tabelası da, Cumhurbaşkanı Erdoğanlı fotoğrafı ile değiştirildi.




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