Özil’in çocukluk fotoğrafı sosyal medyayı salladı

Türk asıllı Alman Milli Futbolcu Mesut Özil’in 12 yaşlarında çekilmiş olduğu tahmin edilen fotoğrafı adeta sosyal medyayı salladı. Dönemin Zonguldak Sosyal Sigortalar Kurumu Hastanesi’nin acil servisi önünde çekilen çocukluk fotoğrafı paylaşım ve beğeni rekoru kırdı. Özil’in futbolcu olan ağabeyi Mutlu Özil ve babası Mustafa Özil’in bulunduğu fotoğrafı, bir yakınlarını ziyaretleri sırasında çektirdikleri öğrenildi.

Özil’e büyük destek

Öte yandan Mesut Özil ve arkadaşının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte fotoğraf çektirmesinin ardından Alman medyası ve Alman milli takımında huzursuzluk yaşamasının ardından Alman milli takımından istifa eden Mesut Özil’e Devrekli hemşehrileri sahip çıkarak yalnız bırakmadı. Özil’in Alman milli takım formalı tabelası da, Cumhurbaşkanı Erdoğanlı fotoğrafı ile değiştirildi.