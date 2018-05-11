Özverili çalışmaları ödül getirdi

Alaplı Kaymakamlığında düzenlenen törene, Kaymakam Saim Eskioğlu, Jandarma Komutanu Fuat Gençer, İlçe Emniyet Müdürü Cengizhan Zengin katıldı. Kaymakam Eskioğlu’nun , yaptığı başarı belgesi takdim konuşmasında, Gerek emniyet ve asayiş hizmetlerinde ve gerekse mevzuatın emrettiği işlerin ifa ve icrasında gösterdiğiniz başarıların sebebiyle yoğun gayret sarf edildiğini anlattı. Kaymakam Eskioğlu, konuşmanın devamında ise "Bu gayretlerinizin devamını diliyorum. Başarılı çalışmalarınız için de tüm ilçe halkı adına teşekkür ediyorum. Bu başarı çalışmalarının sizlerin dışında görev alan, çaba sarf eden arkadaşlarımıza da sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum ve devamını dilerim"dedi.