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11 Mayıs 2018 16:10

Özverili çalışmaları ödül getirdi

Zonguldak Alaplı Kaymakamı Saim Eskioğlu, sorumluluk sahalarında yaptığı denetimler ve asayiş uygulamaları ile halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için özveriyle çalışan Alaplı Emniyet Müdürü Cengizhan Zengin ile İlçe Jandarma Komutanı Fuat Gençer’e “Başarı Belgesi” ile ödüllendirdi.

Özverili çalışmaları ödül getirdi

11 Mayıs 2018 16:10


Alaplı Kaymakamlığında düzenlenen törene, Kaymakam Saim Eskioğlu, Jandarma Komutanu Fuat Gençer, İlçe Emniyet Müdürü Cengizhan Zengin katıldı. Kaymakam Eskioğlu’nun , yaptığı başarı belgesi takdim konuşmasında, Gerek emniyet ve asayiş hizmetlerinde ve gerekse mevzuatın emrettiği işlerin ifa ve icrasında gösterdiğiniz başarıların sebebiyle yoğun gayret sarf edildiğini anlattı. Kaymakam Eskioğlu, konuşmanın devamında ise "Bu gayretlerinizin devamını diliyorum. Başarılı çalışmalarınız için de tüm ilçe halkı adına teşekkür ediyorum. Bu başarı çalışmalarının sizlerin dışında görev alan, çaba sarf eden arkadaşlarımıza da sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum ve devamını dilerim"dedi.




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