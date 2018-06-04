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04 Haziran 2018 23:07

Para isteyip ret cevabı alınca oğlunu vurdu

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşinin evine gelen şahıs, iftar sofrasında para isteyip ret cevabı alınca oğlunu kurşunladı.

Para isteyip ret cevabı alınca oğlunu vurdu

04 Haziran 2018 23:07

Öfkeli babayı eve gelen polisler etkisiz hale getirerek katliamı önledi.


Olay, Ereğli ilçesine bağlı Uzun Mehmet Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Halil T. (64) iftar saatinde boşanma aşamasında olduğu eşi ve iki çocuğunun yaşadığı eve gelerek, oğlu Hasan T.’den (25) para istedi. Olumsuz yanıt alan baba, çıkan tartışmada yanında bulunan 7,65 mm çapındaki silahını ateşleyerek oğlunu karnından ve kasıklarından ağır şekilde yaraladı. Komşuların ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine gelen motosikletli polis timleri, Halil T.’yi etkisiz hale getirerek eşi Fidan T. ile kızı Betül T.’nin hayatını kurtardı. Kanlar içerisinde yerde yatan Hasan T. ise ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Hasan T.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Silahıyla birlikte polis tarafından gözaltına alınan Halil T. ise emniyete götürüldü.


Olay yeri inceleme ekipleri evde inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.




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