Paralarını alamayan işçiler yetkililerden yardım istedi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde geçtiğimiz Mart ayında yapımına başlanan ve Temmuz ayında yapımı duran inşaatta çalışan işçiler maaşlarını alamadıklarını belirterek yetkililerden yardım istedi.

Kdz. Ereğli ilçesinde bir kamu kurumuna yapılacak olan 5 katlı inşaatta çalışmalar müteahhitin yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle durdu. İhaleyi alan müteahhit firma çalışmaları durdurup ilçeden ayrılırken, inşaatta çalışan işçiler ise paralarını alamadıkları için mağdur oldu.

İnşaatın demir işlerinde çalıştıklarını söyleyen Şaban Bulut, müteahhit firmanın 8 bin TL alacaklarını ödemediğini ve şu anda kendisine de ulaşamadıklarını ifade etti. Bulut, “7 Mart 2018 tarihinden itibaren başladık biz buranın demir işini yapmaya. 4. ayın 18'inde beton atıldı, bir hafta sonra paramızın ödeneceği söylendi. Betondan sonra burada kimseyi bulamıyoruz. Mütehhitte, taşeronda kaçtı. Demirci ekibi olarak burada 8 kişi çalıştık ve 8 bin TL alacağımız var. Kimse bize ödeme yapmıyor. Taşeron Düzce'de oturuyor, dün gittik yanına. Resmen kaçıyor bizden. Biz gerekli mercilere gittik, kimse ilgilenmiyor. Kaymakam kadar gittik, ilgilenmiyor. Emniyete gittik, ilgilenmiyor. Biz derdimizi kime anlatalım? Zonguldak'tan başka bir ekipte gelmiş demirci, onlarında 8 bin TL alacağı var” dedi.

İnşaatın kalıp işlerinde çalıştıklarını belirten Afgan uyruklu Cemal Afgan'da kendilerinin 5 bin TL alacağı olduğunu ve kimsenin paralarını vermediğini söyledi.

Müteahhitin paralarını ödemeyerek kendilerini çok mağdur ettiğini anlatan demirci işçisi Şevki Dinler okulların açılma dönemine geldiklerini ve çocuğuna para gönderemediğini dile getirdi. İnşaatta projeye aykırı çok yanlış uygulamalar yapıldığını iddia eden Dinler, bir deprem durumunda binanın büyük tehlike oluşturabileceğini belirtti. Dinler, işçi kesimi ve fakir insanlar olarak sadece haklarını istediklerini belirterek, yetkililerden kendilerine yardımcı olmalarını beklediğini ifade etti.

İşçilerin iddiaları ile ilgili olarak görüşmek istenilen müteahhit firma yetkililerine ise ulaşılamadı.