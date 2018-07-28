Parke çalışmalarını kadınlar yapıyor

Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, havaların ısınması ile birlikte yol yapım ve parke çalışmalarına ağırlık verdiklerini söyledi. Beldeye bağlı Merkez Mahalle Rasim Yılmaz Sokak üzerinde bin 800 metre kare alan üzerinde parke yol çalışması başlattıklarını dile getiren Başol, burada İş-Kur üzerinde belediyeye alınan bayanlarında çalıştığını ifade etti. Başol konuşmasında “Yaz ayında havaların ısınması ile birlikte yol yapım ve parke yol çalışmalarımıza ağırlık verdik. Şu ende Rasim Yılmaz sokak üzerinde bin 800 metre kare alanda parke yol çalışmamız devam ediyor. Geçtiğimiz Pazartesi günü başlayan bu çalışmanın Salı gününe kadar tamamlanmasını planlıyoruz. Yaz ayı boyunca hem asfalt hemde parke çalışmalarımız devam edecek. Ormanlı Beldesi’ne halkımızın yaşamını kolaylaştırmak, beldemizi daha modern bir hale getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.