Parmağı yüzüğe sıkışanca yüzük demir testere ile kesildi

Yüzkte sıkışan parmak yüzük, demir testere ile kesilerek kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, parmağına yüzük deneyen 30 yaşındaki Dilek Göben (30), parmağına taktığı yüzüğü çıkaramadı. Uzun uğraşlar veren genç kadın birçok yolu denedikten sonra yüzüğü çıkaramayınca Alaplı Devlet Hastanesine gitti. Acil servis 'de bulunan Doktorun önerisi üzerine durum itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede hastaneye gelen Alaplı Belediyesi İtfaiye ekipleri sedye üzerinde vatandaşa müdahale etti. Doktor gözetiminde Göben'in parmağındaki yüzük itfaiye Müdürü Sinan Taşkın, tarafından demir testeresi ile kesilerek çıkarıldı. Yara almadan yüzükten kurtulan kadın itfaiye ve sağlık ekiplerine teşekkür etti.