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Parmağında sıkışan yüzüğünü AFAD çıkardı

Sabah saatlerinde Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine parmağında sıkışan yüzük için giden 65 yaşındaki Hasan Çolakoğlu’nun imdadına AFAD koştu.

Sabah saatlerinde Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine parmağında sıkışan yüzük için giden 65 yaşındaki Hasan Çolakoğlu'nun imdadına AFAD koştu.


Hastaneden yapılan yardım çağrısı ile Acil Servise giden AFAD ekibi,


doktor gözetiminde Çolakoğlu'nun parmağının şişmesi sonucu yüzüğünü çıkaramayan mini motorlu testere ile keserek çıkardı. Çolakoğlu'nu AFAD ekiplerine teşekkür etti.

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