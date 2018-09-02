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02 Eylül 2018 18:58

Pat Pat uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde “pat pat” diye tabir edilen tarım aracının uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.

Pat Pat uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı

02 Eylül 2018 18:58


Edinilen bilgiye göre, Alaplı-Yığılca Karayolu üzerinde seyir halinde olan pat pat, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 15 metreden aşağıya yuvarlandı. Kaza sonucu 2 kişi yaralandı. Uçurumda mahsur kalan 2 yaralı Alaplı Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarılarak, 112 Acil ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Alaplı Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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