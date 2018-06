Pazarcı Safiye; milletvekilliği için bağımsız aday oldu

Kdz. Ereğli ilçesinde evli ve 2 çocuk annesi Safiye Orhan Baltacıoğlu, bağımsız milletvekili adayı oldu.

Önce ahıra giriyor, ardından seçim çalışmasına çıkıyor

42 yaşındaki Safiye Orhan Baltacıoğlu her sabah kalktığında ilk olarak ahıra girip hayvanların altını temizliyor ardından da yıkadığı ineklerin sütünü sağıyor. Bahçeye girip çapa yapan ve olan mahsulleri toplayıp sepetine dolduran Safiye Orhan Baltacıoğlu daha sonra ise pazara gidip ürünlerini satacağı tezgahını kuruyor. Yaklaşık 10 yıldır pazarcılık yaptığını ve hayatının her gün bu şekilde devam ettiğini anlatan Baltacıoğlu, muhalefet ve iktidar milletvekillerinin her seçim döneminde gelip vaatler verdiğini ve sözlerini yerine getirmemelerine kızarak aday olduğunu açıkladı. Baltacıoğlu yaptığı açıklamada “Muhalefet yada iktidar milletvekilleri seçim zamanlarında pazaryerlerine, mahallelere gider vaatler verirler. O vaatlerin hiç birini yerine getirmediler. Artık yeter, kimse artık kimseyi saf köylü yerine koymasın. Bu nedenle de ben bağımsız milletvekili adayı oldum. Ben burada doğdum, burada doydum ve burada doyuyorum. Bizim neye ihtiyacımız var? Bizim gerçekten hizmet almamız gerekiyor? İşsizlik ve göç en büyük sıkıntımız. İnşallah eskiyi yeni Zonguldak yapacağız.”

Günlük yaşantısına nasıl başladığını da anlatan Baltacıoğlu sözlerini şu şekilde sürdürdü; “Yazın sabah erken ağarır. Sabah kalktığımızda ilk olarak ahıra gider, hayvanların altını temizleriz, yem verilir ve daha sonra sağılır. Sonra bahçeye gireriz. Biz işlerimizi sabah serinliğinde yaparız. Bahçede ekilir, dikilir, toplanır, ot ayıklanır. Bahçelerimizde fasulye, salatalık, domates, biber, patlıcan var. Bunların mahsulünü toplarız. Benim her gün iki saatlik uykum var ve ben bu işi başaracağım. Bu bana yetiyor.”

"Kimse bizi artık saf köylü yerine koymasın"

Seçildiği takdirde verdiği sözleri yerine getirdiğini aktaran Baltacıoğlu, kendisinin halkın vekili olacağını vurguladı. Baltacıoğlu şunları söyledi; “Ben gerçekten severek girdim bu işe. Ben pazarcımıza, taksicimize, balıkçımıza yani geniş yelpazede herkese hitap etmek istiyorum. Siyaset sadece zenginlerin siyaseti olsun istemiyorum. Siyasetçiler bizi taban görüyor. Biz olmasak onlar zaten orada yoklar. Ben halktan da birisinin siyaset yapabileceğini ve hizmet vereceğinin bir örneğiyim. Gerçekten ticaret yapan insanların siyasette yüzü olduk. Halktan gelmiş insanlar bu gün insanların içerisine girip selamlaşabiliyorlar. Halkın ne istediğini biliyorlar. Çocuklarla, hanımlarla sohbet edebiliyorlar. Benimki parti vekilliği değil, halkın vekilliği olacak. Büyüklerimizde şalvar kültürü vardır. İçimizde pantolon da, etekte giyen var. Ama ben şalvarı seviyorum. İnsanların öncelikle bana söylediği şu var; “Medeni cesaretinden dolayı tebrik ediyorum.” Ben cesaret ettim, neden? Artık yeter. Kimse bizi saf köylü yerine koymasın, kimse bizi kandırmaya çalışmasın. Eğer ki veriliyorsa vaatler, tutulsun. Biz bu insanlara o süreçlerde oy atmış insanlarız. Ben hizmet için gideceğim.”

Esnaf arkadaşlarından Baltacıoğlu’na destek

Pazarcı esnaflarından komşusu Enver Gündör’de Safiye Orhan Baltacıoğlu’nu desteklerini, içlerinden birinin milletvekili seçilmesinin avantajlarına olduğunu ifade etti.

Kendisini desteklediklerini belirten pazarcı esnaflarından İlhan Güler ise Safiye Orhan Baltacıoğlu’nun her zaman yardımlarına koşan birisi olduğunu söyledi. Güler konuşmasında “Biz destekliyoruz. Biz sadece pazaryeri olarak ta bakmıyoruz Safiye ablaya. Ereğli geneli olarak bakıyoruz. Biz milletvekillerini seçim dönemlerinde tokalaşıp görebiliyoruz. En azından içimizden birisi, bir sıkıntımız olduğunda hizmet verebileceğine inanıyoruz. Safiye abla bizde bir sıkıntımız olduğunda hep yanımıza koşandır. Severiz kendisini, her zamanda destekleriz” dedi.

Safiye Orhan Baltacıoğlu’nun bir köylü olarak sorunları bildiğini belirten pazarcı esnaflarından Ali Sezer ise “Safiye hanım pazarcı esnaflarımızın ve Ereğli’nin her kesiminden olan bir isim. Kendisi köylüdür. Ereğlimizin sorunlarını çok iyi bilen birisi. İşçimizin, köylümüzün sorunlarını tavanda değil tabanda bilen bir isim. Kendisinden Allah razı olsun, medeni bir cesaret gösterdi. Bizim bu güne kadar seçtiklerimizin yapamadıklarını Safiye hanımın yapacağına canı gönülden inanıyoruz. Kendisi zaten cesur, halkımızda ona ‘Cesur yürek’ diyor. Biz kendisine inanıyoruz ve çok güveniyoruz” şeklinde konuştu.