Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde pedallar "otomobilsiz Çaycuma" için döndü.

Çaycuma Belediyesi, Çaycuma Kent Konseyi ve Çaycuma Bisiklet Topluluğu işbirliğinde “Avrupa Hareketlilik Haftası ve Otomobilsiz Kent Günü” kapsamında bisiklet turu düzenledi.

Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, Çaycuma Kent Konseyi Başkanı Berna Çimsalan Özyurt'un da hazır bulunduğu etkinlik öncesinde belediye binası önünde bir açıklama yapan Çaycuma Kent Konseyi Bisiklet Grubu Başkanı Nurdan Candan, "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sanayi ve teknolojinin hızla gelişmesi, plansız ve çarpık şehirleşme, hızlı nüfus artışı ve zaten sınırlı olan doğal kaynakların aşırı ve bilinçsizce tüketilmesi çevre sorunlarının artmasına neden oluyor. Son yıllarda daha da büyüyen bu sorun nedeniyle doğal ve ekolojik denge tümden bozulurken alışık olmadığımız iklim olayları yaşanıyor. Ani sağanak yağışlar, fırtınalar doğal felaketlere neden oluyor, günlerce sönmeyen orman yangınları meydana geliyor. Çevre kirliliği gerek havanın, gerekse suyun taşınabilir olması nedeniyle sınır tanımaz özellik taşıyor. Bu da ortaya küresel bir sorunun çıkmasını sağlıyor. Özellikle küresel ısınma ve iklim değişikliği tüm dünyada olumsuz etkilerini çok yakıcı bir şekilde hissettiriyor. 1999 yılından bu yana Avrupa ülkelerinin birçok şehrinde, 2001 yılından bu yana ise Türkiye'de bu konularda kamuoyu duyarlılığını artırmak, otomobil kullanımının azalması için farkındalık oluşturmak ve halkın etkin katılımını sağlamak amacıyla 'Avrupa Hareketlilik Haftası ve Otomobilsiz Kent Günü' yapılıyor. 16-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen hafta çerçevesinde, dünyanın dört bir köşesinde çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Bu turu bu kapsamda planlamış bulunmaktayız. Çaycuma'da yaşayan herkese, özel araçlardan ziyade toplu taşıma araçlarını tercih etmeleri, yakın mesafelere araçsız olarak gitmeleri veya bisiklet kullanmaları çağrısı yapıyoruz" dedi.

Açıklamanın ardından kadın-erkek, her yaştan gönüllü vatandaşların katıldığı bisiklet turu renkli görüntülere sahne olurken, etkinlik Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayıp Yalı Caddesi'nde sona erdi. Yaklaşık 3 kilometre pedal çeviren bisikletliler, Köprübaşı mevkiindeki “Çaycuma” armasının yanında toplu halde hatıra fotoğrafı çektirdi.