Pehlivanlar Anaokulu açıldı

Çaycuma'da yapımına geçen yıl başlanıp, kısa bir sürede eğitim-öğretime hazır hale getirilen Pehlivanlar Anaokulu hizmete açıldı.

Geçen yıl yapımına başlanan Pehlivanlar Anaokulu; Kaymakam Serkan Keçeli ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş'ın katıldığı törenle eğitim-öğretim faaliyetlerine başladı. Tam kapasite ile faaliyetlerine başlayan Pehlivanlar Anaokulu böylelikle hizmet verdiği bölgede önemli bir eksikliği kapatmış oldu. Tüm donanım ve sarf malzemelerinin eksiksiz bir şekilde temin edilmesinin ardından hizmete giren anaokulu minik öğrencilere rahat ve güvenli ortamda eğitim görmelerini sağlayacak şekilde düzenlendi.

Açılış sonrasında; okulun eğitim-öğretime hazırlanma aşamaları hakkında Okul Müdürü Yeliz Sabahtan bilgi alan Kaymakam Serkan Keçeli ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş daha sonra minik öğrenciler ve öğretmenleriyle sohbet etti.