Perinçek: “Kandil’e beyaz bayrak çektireceğiz”

Türkiye-İran iş birliği ile Kandil’e beyaz bayrak çektireceğiz” dedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Zonguldak’ta bir restoranda partililer ve vatandaşlarla bir araya geldi. Partisinin programlarını ve 2018 hedeflerini açıklayan Perinçek, terörü bitireceklerine vurgu yaptı. Amerika’nın ikinci bir İsrail devleti kurma çabasının boşa çıkartıldığını anlatan Perinçek, TSK’nın da terör operasyonlarıyla PKK’yı hendeklere gömdüğünü aktardı. Perinçek, “Vatan Partisi’nin programında birinci madde bir kere vatanın bütünlüğünü sağlayacağız. Terörü bitireceğiz. FETÖ terörünü, en başta PKK terörünü, Türkiye’yi bölmek isteyenlere hayat yok. Atomu parçalayabilirler Türkiye’yi parçalayamazlar. Bakın size kanundan bahsediyorum. Atomu parçalayabilirler. Atom nasıl tanımlanıyordu. Parçalanamayan en küçük madde; en son o da parçalandı. Atomu parçalayabilirler ama Türkiye’yi parçalayamazlar. Soruyorlardı bize Kürt meselesini nasıl çözeceğimizi, birinci madde karşımızda Amerika’nın beslediği, donattığı, silah verdiği, eğittiği bir terör örgütü var. Onu bir kere ancak silahla bastırabilirsin. Silahla temizleyebilirsin. Kendisi silahını bırakmak istese Amerika bıraktırmıyor. Çünkü Amerika’nın planı var. İkinci bir İsrail Devleti kurmak istiyor. Suriye’nin kuzeyi, Irak’ın kuzeyi, Türkiye toprakları, İran toprakları; dört ülkeyi hedef alıyor. Buna karşı bir kere Türkiye silahıyla mücadele edecek, ordusuyla, polisiyle, korucusuyla. Vatan Partisi o zaman ne dedi, açılımla olmaz silahla olur. Nitekim 24 Temmuz’dan bu yana TSK, PKK’yı hendeklere gömdü. Arkasından Fırat Kalkanı Harekatıyla o Suriye’nin kuzeyindeki Amerikan koridorunu yardı geçti. Amerika’nın sözüm ona Kürdistan, aslında ikinci İsrail planı bozguna uğratıldı. İran, Irak, Rusya, Suriye anlaştı. Barzani güya referandum yapıp orada bir Kürdistan kuracağını söylüyordu. Ona da Irak ordusuyla Türkiye anlaştı, Irak ordusu silahı çekti yürüdü. Bakın Amerika’nın piyonları, silahlarını atıp kaçtılar. Tek bir kurşun bile atamadılar. Bu olay neyin ispatıdır. Vatan Partisi’nin programı doğru. Bir silahla çözülür, iki komşularımızla birleşeceğiz” dedi.

“Türkiye’nin 2018 yılında üretim ekonomisine geçeceğiz”

Türkiye ile Rusya arasında yaşanan uçak krizinden hemen sonra Moskova’ya giderek görüşmeler yaptıklarını ifade eden Doğu Perinçek, Kandil’e beyaz bayrak çektireceklerini ifade etti. Perinçek, sözlerini şöyle tamamladı:

“Uçağı düşürdüler Vatan Partisi Moskova’ya koştu. Dedi ki, ‘Bunlar uçağı düşürdü ama sen Türk milleti ile beraber olacaksın.’ Rusya yöneticileri televizyonlarda açıklamalarda bulundular. Dediler ki ‘Vatan Partisi geldi bizi ikna etti ve Türkiye ile dostluk yapacağız. Bu bizim ihtiyacımız. Türkiye’nin de ihtiyacı Rusya’nın da. Koştuk bizzat İran’a, Tahran’a. Suriye’de Beşar Esad ile buluştuk. Türkiye’nin komşularıyla işbirliği siyasetini daha muhalefetteyken adım adım ördük. Ve o Beşar Esad düşmanlığı, İran düşmanlığı, Irak düşmanlığı, Rusya düşmanlığı bakın bunlar yerle bir oldu. Şimdi bu ülkeler silah arkadaşı oldu. Vatan Partisi’nin programı hayata geçiyor. Çünkü Vatan Partisi’nin programı hayattan çıkartılmıştı. Hayatın zorunluluklarından çıkartılmıştı. Onun için vatan bütünlüğünü sağlayacak. Bunu Vatan Partisi en iyi yapandır. Doğru programı koymuş, tutarlı, kararlı, vatanın bütünlüğünü sağlayacağız. Ülkemize barış, huzur getireceğiz. Bombalar patlamayacak, canlı bombalar. İşte şimdi yine ilan ediliyor. Suikast listeleri hedefler, şunlar bunlar. Vatan Partisi’nin yönetiminde Kandil’e beyaz bayrak çektireceğiz. Türkiye İran iş birliği ile Kandil’e beyaz bayrak çektireceğiz. Türkiye’nin 2018 yılında üretim ekonomisine geçeceğiz. Yani Türkiye’de üreteceğimiz, ürettiğimiz hiçbir şeyi dışarıdan almayacağız. Bu dağın altında kömürümüz var, biz çıkartacağız. Ovalarımız, pamuğu biz ekeceğiz, kaldıracağız. Otlaklarımız, meralarımız, hayvanlarımızı otlatacağız. Yünümüzü, peynirimizi, sütümüzü hayvanlarımızla biz üreteceğiz.”

Perinçek, kendisine hediye edilen madenci baretini de başına taktı. Perinçek, konuşmasının ardından toplantıya katılanların sorularını yanıtladı.