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12 Haziran 2018 13:33

Perşembe Belediyesinden iftar

Perşembe Belediye Başkanı İsmail İnam tarafından Perşembe merkez mahallesinde iftar programı düzenlendiRamazan ayında Sarıkadı Yeni Mahalle, Hacıkadı, Hacırecepler ve Keçecioğlu Mahallesinin ardından Perşembe Merkez Mahalle’sinde iftar yemeklerinin sonuncusunu gerçekleştirdi.

Perşembe Belediyesinden iftar

12 Haziran 2018 13:33

Perşembe Belediye Başkanı İsmail İnam tarafından Perşembe merkez mahallesinde iftar programı düzenlendi


Ramazan ayında Sarıkadı Yeni Mahalle, Hacıkadı, Hacırecepler ve Keçecioğlu Mahallesinin ardından Perşembe Merkez Mahalle’sinde iftar yemeklerinin sonuncusunu gerçekleştirdi.


İftar yemeğine; CHP Zonguldak 3’ncü sıra Milletvekili adayı Umut Başoğlu, Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, Karapınar Belediye Başkanı Ahmet Aydın, Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Zekai Kamitoğlu, önceki TSO Başkanı Rıfat Sarsık, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hayri Kandemir, İlçe Ziraat Odası Başkanı Rıza Çapkın, CHP Çaycuma İlçe Başkanı Tuncay Akyol ve Yönetim Kurulu Üyeleri, CHP Perşembe Belde Başkanı Mevlüt Çelebi, GMİS eski Başkanı Ramis Muslu, siyasi parti temsilcileri, Perşembe Belediyespor Kulübü Başkanı Teoman Koç ve yönetim Kurulu üyeleri, Belediye Meclis üyeleri, okul müdürleri, öğretmenler, esnaflar ve din görevlileri de iftara katılanlar arasındaydı.


Yoğun katılım olan iftar yemeğinde önce, din görevlileri tarafından kısa bir program düzenlenerek ilahiler okunarak dualar yapıldı.


Programda konuşan Perşembe Belediye Başkanı İsmail İnam yaptığı konuşmasında; " Her sene geleneksel olarak düzenlediğimiz iftar programlarımızın sonuncusunu Merkez Mahallemizde gerçekleştiriyoruz. İftarımıza katılan tüm misafirlerimize hoş geldiniz diyorum. Afiyet olsun. 3 gün sonra kutlayacağımız Ramazan bayramınızı da kutluyor, bayramınız mübarek olsun diyorum. Katıldığınız için hepinize çok teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum “dedi.




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