Filyos Irmağı’nın ortasında piknik yaparken aniden su seviyesinin yükselmesiyle mahsur kalan 2’si çocuk 4 kişilik aile, Çaycuma Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne ait ekipler tarafından kurtarıldı. Ferdi Sarılı, eşi Zekiye, çocukları Edanur ve Elanur Sarılı ile birlikte Bakacakkadı beldesindeki köprünün yaklaşık 100 metre aşağısında Filyos Irmağı’nın ortasında oluşan adacıkta piknik yapmaya başladı. Akşam saat 22.00 sıralarında iddiaya göre, baraj kapaklarının açılmasıyla Filyos Irmağı’ndaki su seviyesi yükselince 4 kişilik aile, ırmağın ortasında mahsur kaldı. İhbar üzerine kısa sürede zodiak botla olay yerine giden Çaycuma Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne ait iki kişilik ekip, önce anne ve çocuklarını sonra da baba Sarılı’yı kurtardı. Ekipler, yaklaşık 3 saat mahsur kalan Sarılı ailesini, kıyıda bekleyen jandarma ekiplerine teslim etti. Ailenin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.