Pillerin dörtte biri Çaycuma’dan

Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) belediyelerle işbirliği halinde, tüm Zonguldak’ta pil toplama kampanyası yürüttü. Çaycuma Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve bu kampanya çerçevesinde atık pilleri kaynağında ayrı toplayıp çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilmek, okullarda çevre bilinci oluşturmak bu konuda, eğitim yapmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla 1 Ekim 2017- 30 Nisan 2018 tarihleri arasında, ödüllü, “Atık Pil Toplama” yarışması düzenledi. 15 okulla katıldığı yarışmada yaklaşık 560 kilogram atık pil toplanırken Çaycuma Koleji Özel Çaycuma İlkokulu topladığı 166 kilo 70 gram atık pil ile Çaycuma birincisi, Zonguldak dördüncüsü oldu.

"Zonguldak’ta toplam 69 okul katıldı"

Zonguldak il genelinde anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde gerçekleştirilen yarışmaya toplam 69 okul katıldı. İl genelinde toplanan atık piller toplam 2 ton 318 kilogram olarak belirlendi. Bunun 230 kilogramını toplayan Alaplı Merkez İlkokulu birinci, 206 kilogramını toplayan Devrek Gazi Ortaokulu ikinci ve 183 kilogramını pil toplayan Ereğli Hatice Erdem Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi üçüncü oldu. Çaycuma’da atık pil toplama yarışmasına katılan okullar ve topladıkları piller de şu şekilde: Çaycuma Koleji Özel Çaycuma İlkokulu: 166 kilo 70 gram, Çaycuma Yukarı Taşçılı Ortaokulu: 93 kilo Çaycuma Şehit Aydın Berber Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi: 87 kilo 13.gram, Çaycuma Karapınar Abdullah Güpgüpoğlu Ortaokulu: 64 kilo 20 gram, Çaycuma Hayriye Hayrullah Saki Anaokulu: 48 kilo 20 gram, Çaycuma Atatürk İlkokulu: 43 kilo, Çaycuma Nihat Kantarcı Anadolu Lisesi: 24 kilo, Çaycuma Anaokulu: 13 kilo, Çaycuma Velioğlu İlkokulu: 5 kilo 60 gram, Çaycuma İsmail Hakkı Tonguç İlkokulu: 4 kilo 30 gram, Çaycuma TSO Fen lisesi: 3 kilo 40 gram, Çaycuma Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi: 3 kilo 20 gram, Çaycuma Anadolu İmam Hatip Lisesi: 2 kilo 50 gram, Çaycuma Oktay Olcay Yurtbay Anadolu Lisesi: 2 kilo 20 gram, Çaycuma Şehit Hasan Yağlı İlkokulu: 2 kilo olarak belirlendi.