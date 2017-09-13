Plajda alkol alan 2 kadın doktora para cezası

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde Zonguldak Belediyesi’nin işlettiği Kapuz Plajı’nda meydana geldi. Arkadaşı ile birlikte sahilde oturan 32 yaşındaki S.Ç., yanlarında getirdikleri alkollü içecekleri çıkartarak içmeye başladı. Plaj görevlilerinin sahilde alkol almanın yasak uyarılarına kulak asmayan kadınlarla görevliler arasında tartışma çıktı. Plaj görevlileri tarafından polis ekiplerine haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler haklarında şikayet olduğunu söyleyerek karakola götürdü. S.Ç. ve arkadaşı, Kabahatler Kanunu’nun ’çevreye rahatsızlık verme’ maddesini ihlal ettikleri gerekçesiyle 109’ar lira idari para cezası uygulanarak serbest bırakıldı.