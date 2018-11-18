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Polise yapılan ihbar asılsız çıktı

Zonguldak’ta bir kişinin kayalıklardan denize düşerek boğulduğu ihbarı polis, AFAD ve 112 Acil servis ekiplerini harekete geçirdi.

Zonguldak'ta bir kişinin kayalıklardan denize düşerek boğulduğu ihbarı polis, AFAD ve 112 Acil servis ekiplerini harekete geçirdi. Yapılan aramada boğulan bir kişiye rastlanmazken, söz konusu ihbarın asılsız olduğu ortaya çıktı.


Yeşil Mahalle Kapuz Caddesi üzerindeki Uzunkum mevkiinde bir kişinin kayalıklardan denize düştüğü ihbarı üzerine olay yerine Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi.


Bölgeye gelen ekipler denizde ve karada yaklaşık yarım saat süren çalışmalar sonucunda bir ize rastlamadı.

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