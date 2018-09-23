Prizde unutulan su ısıtıcısı evi kül ediyordu

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde mutfakta prizde unutulan su ısıtıcısı bir evi kül ediyordu.

Edinilen bilgiye göre yangın ilçeye bağlı Dursunlar köyü Kadıoğlu mahallesinde yaşayan Cevdet A. isimli şahsın evinde meydana geldi. Mutfakta başlayan ve çatı kısmına sıçrayan yangına Çaycuma itfaiye ekipleri müdahale etti. Çıkan yangında evin mutfak ve çatı kısmı zarar görüp kullanılmaz hale geldi. Evde kimsenin olmadığı sırada meydana gelen yangın sonrası yapılan incelemede yangına mutfakta prizde unutulan su ısıtıcının neden olduğu tespit edildi.

Jandarma ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.