Prof. Dr. Binnur Yeşilyaprak gençlerle buluşu

Dr. Binnur Yeşilyaprak’ı gençlerle buluşturdu.

Kdz. Ereğli halkını bilgilendirmek amacıyla çeşitli konularda paneller ve söyleşiler düzenleyen Kdz. Ereğli Belediyesi, ’21. Yüzyılda Gençlerin Kariyer Yolculuğu’ adlı söyleşi de Prof. Dr. Binnur Yeşilyaprak’ı gençlerle buluşturdu.

Halkı çeşitli konularda bilgilendirmek ve bilinçlendirmek amacıyla Bülent Ecevit Üniversitesi ve Sivil Toplum Kuruluşları işbirliği içinde çeşitli paneller, söyleşiler ve çalıştaylar düzenleyen Kdz. Ereğli Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Topluğu ve Bülent Ecevit Üniversitesi ile birlikte Atatürk Kültür Merkezi Sinema Salonu’nda bir söyleşiye daha imza attı.

Bülent Ecevit Üniversitesi öğrencilerinin yoğun bir katılım gösterdiği söyleşide, Prof.Dr. Yeşilyaprak, gençlere sevdiği işi yapmalarını önerirken, başarının temelinin ise doğru bilginin doğru yerde ve doğru zamanda kullanılmasından geçtiğini belirtti.

“Sevdiğiniz işte başarılı olun, başarılı olduğunuz işi sevin”

Öğrencilere çeşitli alışkanlık hareketleri yaptırarak paneli daha da renkli ve ilginç bir hale getiren Prof.Dr. Yeşilyaprak öğrencilere özetle, şu ifadeleri kullandı;

“Siz geleceğimiz gençlerin kariyer gelişim sürecince özellikle geçiş aşamalarında karşılaştığı beklenen ve beklenmeyen durumlarda değişikliklerle baş edebilmesi ve yeni rollere uyum sağlayabilmesi gerekiyor. Yale Üniversitesi’nden Prof.Amy Wrzesniewski insanların mesleklerine ve işlerine yönelik bir araştırmasında, insanların çoğu zaman sevdikleri işlerde daha çok başarılı olmalarından daha çok; Başarılı oldukları işleri sevdiklerini ortaya koymuş. Çünkü başarı ilgiyi arttırıyor, ilgi beceri ve gelişimini sağlıyor. Gençler, kendinizi sevin ve kendinizi keşfedin. Gerçekli olun, kendi özelliklerinizi tanıyın ve sınırlarınızın farkında olun. Yaşam boyu öğrenci olun. Bilgi kazanmanın sonu yoktur. Bilgi ne zaman bilgeliye dönüşürse, doğruyu bulmuşsunuz demektir. Günümüzde kariyerimizi yönetmek için, sürekli gelişime açık olmalısınız. Gelişmekte ve değişmekte olan kendinizi keşfedin ve alternatif düşünme yollarınızı öğrenin. Olaylara paradoksal bakış açınızı geliştirin. “

Belediye ve BEÜ’den Prof. Dr. Yeşilyaprak’a plaket ve teşekkür

Kdz. Ereğli Belediyesi adına Sosyal İşler Müdürü Mehmet Aksoy tarafından çiçek ve çeşitli hediyeler verilen Prof.Dr. Yeşilyaprak’a katılımlarından dolayı öğrencilere ve üniversite hocalarına da teşekkür edildi. Bülent Ecevit Üniversitesi Dekan Yardımcıları da söyleşiden dolayı Yeşilyaprak’a bir plaket verilirken, söyleşi sonrası öğrenciler de Prof.Dr. Yeşilyaprak ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.