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25 Haziran 2017 13:39

Protokol üyeleri ve halk AKM’ de bayramlaştı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla Atatürk Kültür Merkezinde resmi bayramlaşma programı düzenlendi.

Protokol üyeleri ve halk AKM’ de bayramlaştı

25 Haziran 2017 13:39


Bayramlaşma programına Karadeniz Bölge Komutanı Kurmay Albay Aykut Manioğlu, Ereğli Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ramazan Kaplan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Gökhan Tufan, Eski Zonguldak Milletvekilleri Fazlı Erdoğan, Ercan Candan, bazı siyasi parti, sivil toplum kuruluş, sendika, oda ve dernek başkanları, yöneticileri ile kalabalık vatandaşın katıldığı program, İlçe Müftüsü Recai Recai Albayrak katıldı.


Bayramlaşma programında protokol üyeleri vatandaşlarla bayramlaştı. Katılanlara şeker ve, çikolata, kolonya ve çay ikramında bulunuldu. Bayramlaşma programının ilk konuşmasını yapan Ereğli belediye Başkanı Hüseyin Uysal " Ramazan Bayramı’nın, ülkemiz, milletimiz, İslam alemi ve bütün insanlık için hayırlara vesile olmasını yüce Rabbimizden Niyaz ediyorum” dedi.


Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş ise Ramazan Bayramı’nın ülkeye ve Müslüman alemine öncelikli olarak barış huzur, Adalet ve Mutluluk getirmesini dilediğini kaydetti.


Ak Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu Ramazan Bayramının tüm İslam alemşine hayırlar getirmesini temenni ettiği konuşmasında "Ramazanın ve bayramın tüm insanlık için mazlum coğrafyalar için kurtuluşa vesile olmasını Allah’tan niyaz ediyoruz. Bugün burada çok güzel ve sıcak bir ortam var. Cenab-ı Allah muhabbetimizi, birliğimizi, beraberliğimizi hiç bozmasın" dedi.


Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu ise Dini bayramlarda dargınlıkların kırgınlıkların bir kenara bırakılması gerektiğinin altını çizdi. Madenoğlu konuşmasında " Kırgınlıklar varsa hepsini attık, dargınlıklar varsa hepsini uzaklaştırdık. Ve bugün burada ilçemizin bütün zevatı, protokolü, halkımızla beraber bu güzel bayramı kutluyoruz. Bundan daha iyi bir mutluluk olur mu?Biz, burada huzur, mutluluk ve barış içerisinde bayramımızı kutlarken, İslam aleminin değişik yerlerinde göz yaşının, kanın, acının ve üzüntünün zirve yaptığını biliyoruz. Biz, yüce Mevlamızdan, oralarda gözyaşının dinmesini, acıyla akan gözyaşlarının yerine, sevinç ve mutlulukla akan gözyaşlarının gelmesini diliyoruz. O insanlarımıza, bir takım güçlerin açmış olduğu dertlerden, belalardan ve savaş ortamlarından bir an önce uzaklaşmasını yüce mevladan diliyoruz. Yüce mevlamıza, bizim birlik ve huzurumuzu, beraberliğimizi asla ve asla bozmasın diye ondan dua ve niyaz ediyoruz. Buraya gelerek bayramlaşmaya katılan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Daha nice bayramlarda birlik ve beraberlik içerisinde, hep beraber güzel ortamları paylaşalım dilek ve düşüncesiyle bayramınızı kutluyorum" dedi.


Program ilçe müftüsü Recai Albayrak’ın duası ile sona erdi.




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