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21 Mayıs 2018 21:29

Protokol ve Devrekli muhtarlar iftar yemeğinde bir araya geldi

Protokol ve Devrekli Muhtarlar düzenlenen edilen iftar yemeğinde bir araya geldi.

Protokol ve Devrekli muhtarlar iftar yemeğinde bir araya geldi

21 Mayıs 2018 21:29


Zonguldak’ın Devrek İlçesinde faaliyette bulunan Devrekli Muhtarlar Derneği tarafından Yaşam Park’ta düzenlenen iftar yemeğinde protokol, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluş temsilcileri mahalle ve köy muhtarları bir araya geldi. Organize edilen iftar yemeğinde davetlilere katılımlarından dolayı teşekkür eden Devrekli Muhtarlar Derneği Başkanı Muhterem Benli,” Her yıl Ramazan ayı içerisinde geleneksel hale getirdiğimiz iftar yemeğimize uzaktan yakından iştirak eden tüm misafirlerimize yakın alakalarından dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyor, tüm İslam aleminin Ramazan ayı’nı tebrik ediyorum” dedi.




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