PTT Mobil Şube fuar alanında hizmet verecek

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde düzenlenen 3. Batı Karadeniz Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarında 28-29 Eylül tarihleri arasında PTT Mobil Şubesi hizmet verecek.

Zonguldak PTT Başmüdürü Mehmet Meşeli Çaycuma'da düzenlenen Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarında yaptığı açıklamada, “Zonguldak, Karabük ve Bartın Bölgesinin ekonomisine katkı sağlamak, sektördeki yeni teknolojilerin tanıtılması, ürünlerin ve üreticilerin alıcılarla buluşturulması, sektör temsilcilerinin bir araya gelmesi ve ticari platform oluşturulması amacıyla düzenlenen, 3. Batı Karadeniz Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarında, gerek bölge halkının gerekse fuara katılacak firmaların PTT'nin posta, banka ve kargo hizmetlerinden yerinde faydalanılabilmesi adına ‘PTT Her Yerde' sloganından hareketle Genel Müdürlüğümüz tarafından Başmüdürlüğümüze tahsis edilen PTT Mobil Şubemiz 28-29 Eylül 2018 tarihleri arasında fuar alanında hizmet verecek” dedi.

Meşeli ayrıca, Mobil PTT Şubesinin konuşlandırılması ve yer temini konusunda desteklerinden dolayı Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı'ya bölge ekonomisine ve Çaycuma'nın tanıtımına katkı sağlayacak fuarın açılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.