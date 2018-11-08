İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

PTT personeli düzenlenen veda yemeğinde bir araya geldi

Devrek PTT çalışanları veda yemeğinde bir araya gelerek dayanışma ve kaynaşmanın örneğini sergilediler.


Zonguldak'ın Devrek ilçesinde faaliyette bulunan Devrek PTT Müdürlüğü personeli iki personelin başka yerlere çıkması nedeniyle düzenlenen veda yemeğinde bir araya gelerek dayanışma ve kaynaşmanın örneğini sergilediler. Uzun zamandır Devrek PTT Müdürlüğünde müdür olarak görev yapan Mustafa Kemal Benlioğlu'nun Safranbolu'ya ve yine aynı kurumda çalışan Zeynep Zengin'in İzmir'in Buca ilçesine tayinleri çıkması nedeniyle organize edilen veda yemeğinde diğer İl ve ilçelerden gelen PTT çalışanları mesai arkadaşlarını vedasında yalnız bırakmadılar.


Devrek Öğretmenevinde düzenlenen ve Suzan Mut Karagöz tarafından organizasyonu yapılan programa Zonguldak Baş Müdürü Mehmet Meşeli'nin yanı sıra çok sayıda davetli hazır bulundu. Tayini çıkan personele Baş Müdürü ve diğer yetkililer tarafından çiçek ve ilçenin sembolü olan Devrek Bastonu hediye edilirken, programın ardından günün anısına aile fotoğrafı çektirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.