PTT personeli düzenlenen veda yemeğinde bir araya geldi

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde faaliyette bulunan Devrek PTT Müdürlüğü personeli iki personelin başka yerlere çıkması nedeniyle düzenlenen veda yemeğinde bir araya gelerek dayanışma ve kaynaşmanın örneğini sergilediler. Uzun zamandır Devrek PTT Müdürlüğünde müdür olarak görev yapan Mustafa Kemal Benlioğlu'nun Safranbolu'ya ve yine aynı kurumda çalışan Zeynep Zengin'in İzmir'in Buca ilçesine tayinleri çıkması nedeniyle organize edilen veda yemeğinde diğer İl ve ilçelerden gelen PTT çalışanları mesai arkadaşlarını vedasında yalnız bırakmadılar.

Devrek Öğretmenevinde düzenlenen ve Suzan Mut Karagöz tarafından organizasyonu yapılan programa Zonguldak Baş Müdürü Mehmet Meşeli'nin yanı sıra çok sayıda davetli hazır bulundu. Tayini çıkan personele Baş Müdürü ve diğer yetkililer tarafından çiçek ve ilçenin sembolü olan Devrek Bastonu hediye edilirken, programın ardından günün anısına aile fotoğrafı çektirildi.