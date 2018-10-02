PTT'den yöresel ürünlere kargo indirimi

Zonguldak PTT Genel Müdürlüğü'nce Zonguldak'ın il ve ilçelerinde yöreye has ürünlerin gönderimine ilişkin kampanya düzenlendi.

Zonguldak PTT Başmüdürlüğünce Zonguldak bölgesinin üreticileri ve sanatkarlarına katkı sağlamak, yöresel ürünlerin tanıtılması ve bölge ekonomisine canlılık kazandırmak amacıyla içeriğinde fındık, ceviz, kestane ve Devrek'in simgesi haline gelmiş Devrek Bastonu olan kargolara yüzde 30 indirim uygulanacağı açıklandı.

Zonguldak PTT Başmüdürü Mehmet Meşeli'nin yaptığı açıklamaya göre fındık, ceviz ve kestane gönderileri için 1 Ekim 2018 - 31 Aralık 2018 tarihleri arasında 3 ay süreyle, Devrek Bastonu için 1 Ekim 2018 - 1 Ekim 2019 tarihleri asında 1 yıl süreyle yüzde 30 kargo indirimi yapılacak. Meşeli açıklamasında, ‘Vatandaşlarımız tüm PTT işyerlerimizden yukarıda belirtilen ürünleri göndereceklerini belirtmeleri halinde ve gişe personelince gerekli kontroller yapıldıktan sonra yüzde 30 indirimden faydalanabilecektir. Ayrıca; üniversite öğrencilerine özel 15 Ocak - 1 Mart, 1 Haziran - 15 Temmuz, 1 Eylül - 15 Ekim tarihleri arasında kırkbeşer gün boyunca kimliklerini ibraz etmek suretiyle (ticari gönderileri hariç) APS Kurye, Posta Kargosu ve Kargo gönderilerinde de yüzde 30 indirim uygulanacaktır” seklinde konuştu.