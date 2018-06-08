Ramazan Bayramı öncesi Mezarlıklarda çevre temizliği

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, "Vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı’nda mezarlıklardan daha sağlıklı bir şekilde yararlanabilmesi için yabani ot temizlik çalışmalarına başlandığını söyledi.

Ramazan öncesi mezarlıkların bakım onarım ve düzenlenme işlemlerinin tamamlanacağını belirten Tekin, "Ramazan Bayramının yaklaşması ile halkımızın mezarlık ziyaretlerini daha temiz ve daha ferah bir ortamda gerçekleştirmeleri için temizlik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bayram öncesi mezarlık alanlarını daha temiz ve düzenli hale getirmek için çiçekler ve ağaçların sulama işlemleri yapılırken, yabani otlar, yollar, mezarlar ve oturma alanlarının tamamı titiz bir çalışmayla temizlenip bakımları yapılıyor" dedi.