Ramazan Çelik, Ormanlı Fındık Festivali'nde hayranlarını coşturdu

Zonguldak'ın Ereğli İlçesi Ormanı Belediyesi tarafından Fındık ve Kültür Festivali düzenlendi. Festivalde sahne alan Ramazan Çelik binlerce hayranını söylediği türkülerle coşturdu.

Ormanlı Belediyesi bu yıl ilki düzenlenen Fındık ve Kültür Festivali'ne halkın ilgisi yoğun oldu. Festival Düzce Belediyesi Mehteran takımı eşliğinde kortej yürüyüşü ile başladı. Yürüyüşün ardından mehteran takımı sahnede çalıp söylediği marşlar ve halk oyunu gösterisi katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

Tek hedeflerinin hizmet olduğunu söyleyen Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, festivale katılım sağlayan herkese teşekkür etti. Başol konuşmasında, “30 Mart'tan bugüne ekibimiz ile beraber Ormanlı Belediye Başkanlığı'nı yürütmekteyiz. Güzel işlere imza attığımızı düşünüyoruz. İnşallah bundan sonra Ormanlı'ya ne layıksa, ne yakışıyorsa onu yapmak için mücadele edeceğiz. Bizim tek hedefimiz var bunu herkesin kafasına koymasını istiyorum. Bizim tek hedefimiz Ormanlı'ya hizmet etmek. Bizim hiç kimseye kızgınlığımız, küskünlüğümüz olamaz. Bizim kızgınlığımız, dargınlığımız varsa bu da iş kavgasıdır” ifadelerine yer verdi.

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır Ormanlı'da okullardaki, yollardaki, düğün salonunu, 112 istasyonu eksikliklerini giderdiklerini vurgulayarak, festivalin de Ormanlı için bir eksiklik olduğunu söyledi. Çakır, bu eksiliğinde Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol'un giderdiğini belirtti.

Milli birlik ve beraberlik mesajı veren AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar, Ormanlı halkının emrinde olduklarını söyledi. Uçar, “Bundan sonra inşallah aynı heyecanla, aynı duygularla Ormanlımıza hizmet etmek için sizin emrinizde olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bu duygularla buralardayız hep birlikte ülkemizin milli birliği beraberliği için buralardayız. Yoksa bu makamları bu mevkileri işgal etmek için buralarda hiç kimsenin olmaması gerektiğine inanıyoruz” dedi.

Halkın festivale sahip çıkması gerektiğini, yoksa festivalin sönüp gideceğini vurgulayan Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Ereğli Kaymakamlığı'nın kapısının Ormanlı halkına sonuna kadar açık olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından fındık üretiminde en yüksek randımanı sağlayan üç çiftçiye ödül verildi. Ödüllerin verilmesi sonrası Yerel sanatçılar İsa Özkara ve Fahrettin Öztürk sahne aldı. Gecenin finalinde ise ünlü Türkücü Ramazan Çelik ile sahne arkadaşı Sevgi Petek hayranlarının karşısında çıktı. Yaklaşık 3 saat sahnede kalan Ramazan Çelik, oyun havaları ve söylediği türkülerle binlerce kişiyi doyasıya eğlendirdi.

Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol'un Ramazan Çelik ve Sevgi Petek'e yöresel hediyeler vermesiyle festival sona erdi.