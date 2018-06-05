Ramazan gelenekleri AVM’de yaşatılıyor

Ramazan Ayı boyunca ziyaretçilerine Semazen gösterileri, Karagöz ve Hacivat, Aşuk ile maşuk, mehteran gösterileri, ebru sanatı gibi etkinlerle çeşitli sürprizler yapan Esas 67 Burda Alışveriş Merkezi’nin yönetimi ziyaretçilerden tam not aldı. Ramazan ayı boyunca sürecek olan etkinlerden bir kısmı olan Semazen gösterileri, Aşuk ile maşuk yer aldı. AVM giriş katında düzenlenen etkinliklere vatandaşlar büyük ilgi gösterirken etkinliklerin AVM yönetimi tarafından Ramazan ayı boyunca devam edeceği belirtildi.