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16 Nisan 2017 12:50

Rekortmen iş adamından ’Yatırımcıya köstek’ sitemi

Gelir vergisi sıralamasında birinci olan Zonguldaklı işadamı Ertan Civak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısına rağmen, Zonguldak’ta önlerinin kesildiğini söyledi.

Rekortmen iş adamından ’Yatırımcıya köstek’ sitemi

16 Nisan 2017 12:50


Gelir vergisi sıralamasında birinci olan Cilas Şirketler Grubu Yönetim Kurulu 2. Başkanı ve Devrek Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ertan Civak, yatırımları köstek olunmasına tepki gösterdi. İş adamlarının ürkek olduğunu ve ayak oyunlarının olduğu yerde yatırım yapmak istemeyeceğini belirten Civak, "Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan istihdamın artırılması için, bürokrasiyi azaltmak başta kendisi olmak üzere birçok yolu deniyor. Zonguldak’ta garip bir şekilde yatırımcının önü kesilmeye çalışılıyor. İşsizliğin artması, yatırım yapanların önünün kesilmeye çalışılmasındandır. Cumhurbaşkanımızın gösterdiği hassasiyeti her kurumdan bekliyoruz” dedi.


Zonguldak ekonomisini ve yatırımcıya olan yaklaşımı değerlendiren Civak, “Mevcut yatırımcıya sahip çıkılmıyor. Devrek dahil Zonguldak’ın göz bebekleri olan yatırımcıya gerekli önem verilmiyor. Kendi yatırımcısına bile hor davranan Zonguldak’a dışarıdan yatırımcı niye gelsin? Yatırımcılar geliştikçe ayak oyunları oynanıyor, çelmeler takılıyor. İş adamları ürkektir. Sermaye hassastır. Kimse parasını riske atmayı sevmez. Zonguldak’ta genel bir yapı var. Yatırımcı arttıkça düşmanı artıyor. Benim de her geçen gün büyüdükçe düşmanım artıyor. Büyüyen, ilerleyen insanlar çekilmiyor. Bazı gruplar menfi duygularla düşmanlık ediyor, karalıyor. Kurum, kuruluş ve şahıslar destek verip bölge kalkınması için mücadele edeceklerine köstek oluyorlar” diye konuştu.


Kendi şirketlerinde 400 kişinin istihdam edildiğini ifade eden Ertan Civak, “Gelir vergisi sıralamasında birinci olmakla birlikte iş, aş sağlayarak işsizliğin azalmasına da katkı sağlıyoruz. Bizim gibi istihdam sağlayan şirketlerin desteği bir tarafa koyun en azından kösteklenmemesi gerekir. Cumhurbaşkanımız istihdam seferberliği başlatıyor. Biz dahil bir çok şirket bu istihdam seferberliğine katkı vermek isterken bazı gruplar ise köstek olma gayretinde. Şahsi hesaplarını Zonguldak, bölge ve ülkemizin önünde tutanlara fırsat verilmemeli. Hep birlikte ülkemiz için, bölgemiz için yatırım yapmalı ve üretimi artırmalıyız” şeklinde konuştu.


Zonguldak’ta dönen ayak oyunlarının insanı yatırım yapma şevkini kırdığını belirten Cilas Şirketler Grubu Yönetim Kurulu 2. Başkanı Ertan Civak, “Bu kadar kötülüğü hak edecek ne yaptık? Memleket sevdalısıyız. Yapılanlar bundan sonra yapmayı planladığımız işler için bizleri düşündürüyor. Yeni yatırımlar düşünürken oynanan ayak oyunları nedeniyle yatırımları hayata geçirip geçirmemeyi düşünür hale geldik. Bizim firmamız denetlensin. Kayıtlar açık. Zonguldak göçtüğü, çöktüğü ortamda para harcayıp yatırım yaptığım için mi aptalım? Biz ülke sevdalısı, yöremizin aşığıyız. Ne kadar yıldırmak isteseler de biz yatırım yapmaktan, üretim yapmaktan vazgeçmeyeceğiz” dedi.


Bu haksız uygulamaların, kötü niyetli talepleri karşılamadığı için başına geldiğini söyleyen Civak, "Hukuk savaşım başlamıştır, adalet adaletsizlere de lazım olacak, haksız hukuksuz davrananlarla yargı önünde hesaplaşacağım" ifadelerini kullandı.




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