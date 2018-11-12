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Rektör, Çaycuma Kampüsü'nde protokol üyeleriyle bir araya geldi

Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Mustafa Çufalı, Çaycuma'da gerçekleştirilen kahvaltı organizasyonunda Protokol Üyeleri ile bir araya geldi.


Kahvaltı etkinliğine, Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli, Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, Çaycuma Ticaret Odası Başkanı Zekai Kamitoğlu, Çaycuma Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Hayri Kandemir, Çaycuma Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hikmet Yazıcı ve Çaycuma Ticaret Odası Meclis üyeleri katıldı. Kahvaltının ardından Rektör Mustafa Çufalı ve beraberindeki heyet, Çaycuma Kampüsü'nde incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından gerçekleşen görüşmede, kampüs içerisinde devam eden projeler ve yapılması planlanan yatırımlar hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.


Gerçekleştirilen görüşmelerin ardından toplu fotoğraf çekimi ile organizasyon sona erdi.

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