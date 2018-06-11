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11 Haziran 2018 18:27

Rektör Çufalı, BEÜ Devrek ve Gökçebey yerleşkesini ziyaret etti

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof.

Rektör Çufalı, BEÜ Devrek ve Gökçebey yerleşkesini ziyaret etti

11 Haziran 2018 18:27

Dr. Mustafa Çufalı, Devrek ve Gökçebey yerleşkelerini ziyaret etti.


Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Devrek ve Gökçebey Yerleşkelerinde incelemelerde bulundu. Ziyaretlerde Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ve Devrek Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ferdi Kesikoğlu, Devrek Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Feride Öztürk ve Gökçebey Mithat-Mehmet Çanakçı Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hasan Özer ile görüşen Rektör Çufalı, ziyaret edilen kampüslerde akademik ve idari personel ile bir araya gelerek Meslek Yüksekokullarındaki akademik çalışmalar, problemler ve yapılanma konusunda bilgi aldı ve birimlerin sürekli gelişiminin sağlanması hususunda görüş ve önerileri dinledi.


Ziyaret kapsamında Devrek ve Gökçebey yerleşkelerinde, Meslek Yüksekokulu binalarını gezen Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Çufalı kütüphane, derslik, atölye, toplantı salonu, konferans salonu ve laboratuvarlarda incelemelerde bulundu. Ziyaretlerde, öğrencilere gerek kampüslerde gerekse binalarda sunulan olanakların sürekli iyileştirilmeye devam edileceği, BEÜ’nün kalite politikaları çerçevesinde tüm birimlerinde verilen hizmetlerin kalitesinin sürekli takip edildiği yönünde istişarede bulunuldu.




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